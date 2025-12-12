Βρετανία: Η Αστυνομία βρήκε 2.000 ταραντούλες σε ένα αυτοκίνητο

Όλη τους την ευρηματικότητα σε βάρος της άγριας ζωής εξαντλούν οι λαθρέμποροι για να εισάγουν παράνομα στη Βρετανία ερπετά, έντομα, πτηνά, ακόμη και απειλούμενα είδη.

Σε ένα μόνο μήνα, αναφέρει ο Telegraph, οι Βρετανοί συνοριοφύλακες κατάσχεσαν περισσότερα από 250 παράνομα προϊόντα άγριας ζωής σε αεροδρόμια, λιμάνια και ταχυδρομικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Τα ευρήματα δημοσιοποίησε το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης κατά της λαθραίας διακίνησης άγριων ζώων με την ονομασία «Operation Thunder» («Επιχείρηση Κεραυνός»).

Σε μια μόνο περίπτωση, οι βρετανικές Αρχές κατάσχεσαν ένα φορτίο με 2.000 ταραντούλες, με αξία που φτάνει τα 80.000 ευρώ. Οι ενήλικες ταραντούλες, που ήταν κρυμμένες σε όχημα, πωλούνται στη μαύρη αγορά από 50 έως 500 λίρες (57 με 570 ευρώ), ανάλογα με το είδος.

Στο Ντόβερ, κάτω από κουβέρτες βρέθηκαν δύο βόες σφιγκτήρες. Ο οδηγός είπε ότι είχε αγοράσει τα φίδια από γερμανική έκθεση ερπετών χωρίς όμως άδεια.

Περισσότερα από 100 εξωτικά πουλιά που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως η κόκκινη ίβις και αγαπόρνιθες, ήταν στριμωγμένα σε αυτοκίνητο μέσα σε άθλιες συνθήκες. Μερικά από τα πουλιά είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η βρετανική αστυνομία βρήκε 2.000 ταραντούλες σε ένα αυτοκίνητο

Πέρα από τα ζωντανά ζώα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρίχες ελεφάντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βάλσαμο από βασιλική κόμπρα (παρασκευασμένο από εκχύλισμα δηλητηρίου) από την Ταϊλάνδη και σιαγόνα μαύρου καρχαρία από την Αυστραλία. Όλα επρόκειτο να πωληθούν στη μαύρη αγορά της Βρετανίας.

Το λαθρεμπόριο άγριων ζώων εκτιμάται έχει αξία που ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ τον χρόνο, καθιστώντας το τέταρτο μεγαλύτερο διεθνές έγκλημα, μετά τα πυροβόλα όπλα, τα ναρκωτικά και το τράφικινγκ.

Η Interpol, η οποία συντόνισε τη διεθνή επιχείρηση, δήλωσε ότι φέτος κατασχέθηκαν σχεδόν 30.000 ζωντανά ζώα σε όλο τον κόσμο και εντοπίστηκαν 1.100 ύποπτοι για λαθρεμπόριο άγριων ζώων.

Εν τω μεταξύ, το παράνομο εμπόριο κρέατος άγριων ζώων από την Αφρική προς την Ευρώπη έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με ρεκόρ 5,8 τόνων κρέατος άγριων ζώων που κατασχέθηκαν σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την Interpol.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



