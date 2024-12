Βρετανία: Η χώρα κάτω από ένα πέπλο ομίχλης – Προβλήματα σε πτήσεις

Σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία πολλών μεγάλων αεροδρομίων της Βρετανίας παρουσιάζουν και σήμερα (28.12.2024) προβλήματα εξαιτίας της ομίχλης, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (NATS).

Οι προσωρινοί περιορισμοί που ισχύουν από χθες «παραμένουν στις περιοχές όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη λόγω της ομίχλης», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας.

Τα αεροδρόμια του Χίθροου, του Γκάτγουικ (Λονδίνο) και του Μάντσεστερ, τα τρία μεγαλύτερα σε κυκλοφορία αεροδρόμια της χώρας, έχουν επηρεασθεί από τους περιορισμούς που βρίσκονται από χθες σε ισχύ.

