Βρετανία: Παραιτήθηκαν δύο υπουργοί του Μπόρις Τζόνσον – Πρωτοκλασάτα στελέχη

Την παραίτησή τους από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσαν ο υπουργός Οικονομίας, Ρίσι Σουνάκ, και ο υπουργός Υγείας, Σατζίντ Νταβίντ.

Σε επιστολές που έστειλαν στον Μπόρις Τζόνσον, τόσο ο υπουργός Υγείας όσο και ο υπουργός Οικονομικών (ο οποίος τη δημοσίευσε και στο Twitter, όπως θα δείτε παρακάτω), υποβάλλουν την παραίτησή τους από την κυβέρνηση, επικαλούμενοι τα αποτελέσματα της ψήφου εμπιστοσύνης του περασμένου μήνα.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.

I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.

My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022