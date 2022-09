Βρετανία: Συγχαρητήρια από Τζόνσον στη νέα πρωθυπουργό Λιζ Τρας

Το «σωστό σχέδιο» για να αντιμετωπίσει την περιφερειακή ανισότητα, το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και να συσπειρώσει το κυβερνών Συντηρητικό κόμμα έχει η νεοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, έγραψε ο Μπόρις Τζόνσον στο Twitter σήμερα (05.09.2022).

«Συγχαρητήρια στη @trussliz για την αποφασιστική της νίκη», ανέφερε ο Μπόρις Τζόνσον απευθυνόμενος στην Λιζ Τρας. «Τώρα είναι η ώρα όλοι οι Συντηρητικοί να την στηρίξουν 100%», πρόσθεσε.

I have been proud to serve as leader of the Conservative Party for the last three years, winning the biggest majority for decades, getting Brexit done, overseeing the fastest vaccine rollout in Europe and giving vital support to Ukraine.

