Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τους πολίτες του το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, προειδοποιώντας για υψηλό κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων διεθνώς, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Στο επίκεντρο των επικαιροποιημένων ταξιδιωτικών οδηγιών βρίσκεται και η Κύπρος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κίνδυνος τρομοκρατικής επίθεσης στο νησί δεν μπορεί να αποκλειστεί, ενώ οι βρετανικές αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Υπάρχει υψηλή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης παγκοσμίως που επηρεάζει τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και τους Βρετανούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων από ομάδες ή άτομα που θεωρούν το Ηνωμένο Βασίλειο και τους Βρετανούς υπηκόους ως στόχους. Να είστε συνεχώς σε εγρήγορση και να προσέχετε το περιβάλλον σας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αυξημένη ετοιμότητα στην Κύπρο

Η Κύπρος βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής μετά την επίθεση με drones που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε βρετανική στρατιωτική βάση.

Έκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες, σειρήνες ηχούν συχνά στην περιοχή του Ακρωτηρίου εξαιτίας drones που εντοπίζονται στον εναέριο χώρο της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής νέο περιστατικό επίθεσης.

Ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή

Την ίδια ώρα ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16. Η Γαλλία έχει ενισχύσει την παρουσία της με το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», ενώ η Ισπανία αποφάσισε να στείλει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Cristóbal Colón».

Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει και η αποστολή βρετανικού πολεμικού πλοίου προς την περιοχή, με τη βρετανική κυβέρνηση να δέχεται ήδη κριτική για καθυστερημένη αντίδραση μετά το πλήγμα που σημειώθηκε στη βάση της στο Ακρωτήρι.

