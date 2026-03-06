Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σε επικαιροποίηση των ταξιδιωτικών οδηγιών για την Κύπρο προχώρησε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων. Η εξέλιξη συνδέεται με την κλιμάκωση του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
06 Μαρ. 2026 12:17
Pelop News

Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τους πολίτες του το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, προειδοποιώντας για υψηλό κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων διεθνώς, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Στο επίκεντρο των επικαιροποιημένων ταξιδιωτικών οδηγιών βρίσκεται και η Κύπρος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κίνδυνος τρομοκρατικής επίθεσης στο νησί δεν μπορεί να αποκλειστεί, ενώ οι βρετανικές αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Υπάρχει υψηλή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης παγκοσμίως που επηρεάζει τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και τους Βρετανούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων από ομάδες ή άτομα που θεωρούν το Ηνωμένο Βασίλειο και τους Βρετανούς υπηκόους ως στόχους. Να είστε συνεχώς σε εγρήγορση και να προσέχετε το περιβάλλον σας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αυξημένη ετοιμότητα στην Κύπρο

Η Κύπρος βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής μετά την επίθεση με drones που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε βρετανική στρατιωτική βάση.

Έκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες, σειρήνες ηχούν συχνά στην περιοχή του Ακρωτηρίου εξαιτίας drones που εντοπίζονται στον εναέριο χώρο της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής νέο περιστατικό επίθεσης.

Ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή

Την ίδια ώρα ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16. Η Γαλλία έχει ενισχύσει την παρουσία της με το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», ενώ η Ισπανία αποφάσισε να στείλει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Cristóbal Colón».

Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει και η αποστολή βρετανικού πολεμικού πλοίου προς την περιοχή, με τη βρετανική κυβέρνηση να δέχεται ήδη κριτική για καθυστερημένη αντίδραση μετά το πλήγμα που σημειώθηκε στη βάση της στο Ακρωτήρι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:28 Δένδιας: Patriot και F-16 από την Ελλάδα για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας
12:25 Οριακή υποχώρηση του Ευρώ
12:22 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα – Το συγκινητικό αντίο
12:17 Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
12:16 Πάτρα: Ολοκληρώνεται ο ποδηλατοδρόμος στην Κανάρη ΦΩΤΟ
12:09 Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»
12:07 6 Μαρτίου – Μήνυμα του Γιώργου Κολλιόπουλου για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
12:03 Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης – Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί 28 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου
12:00 Αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων στην Αχαΐα: Ποιες περιοχές επιλέγουν
11:57 Τουρκική πρόκληση με Δένδια: «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο» γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο
11:54 Βίτσα Ζαγορίου: Το πέτρινο στολίδι, τι να δείτε
11:51 Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»
11:47 Ο Τσιτσιπάς θα παίξει μαζί με τον Τζόκοβιτς
11:41 Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες
11:35 Επίσκεψη της ΑΕΚ στις ακαδημίες του Άτλαντα
11:33 Αραβικά ΜΜΕ: Φήμες για εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ
11:30 Morgan Stanley: Η διάρκεια του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ κλειδί για τις αγορές
11:28 «Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσική, ζωγραφική και θέατρο δρόμου στο κέντρο της Πάτρας
11:24 Βρετάνια: Χειροπέδες σε 4 άνδρες για κατασκοπεία
11:22 Χρηματιστήριο: Φρένο στις ανοδικές τάσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ