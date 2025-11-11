Βρετανικό «όχι» στην Κομισιόν για καταβολή 6,75 δισ. ευρώ για συμμετοχή στο SAFE

Απορρίφθηκε το αίτημα της Κομισιόν προς την κυβέρνηση της Βρετανίας για καταβολή 6,75 δισ. ευρώ προκειμένου να ενταχθεί στο εμβληματικό αμυντικό ταμείο της, ένα πλήγμα για τις σχέσεις μετά το Brexit υπό τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, το οποίο επίσης κινδυνεύει να βλάψει τις προσπάθειες της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.

Η Κομισιόν πρότεινε η Βρετανία να καταβάλει ένα τέλος ύψους 4 έως 6,5 δισ. ευρώ για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Επιπλέον, ζητά διοικητικά έξοδα ύψους 150-250 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Θα συνηγορήσουμε μόνο σε συμφωνίες που προσφέρουν αξία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη βρετανική βιομηχανία», ανέφερε η κυβέρνηση σε δήλωσή της. «Δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα και δεν θα σχολιάζουμε τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις».

Οι βρετανικές εταιρείες θα επωφεληθούν εάν το Ηνωμένο Βασίλειο καταφέρει να διαπραγματευτεί την πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να δανειστούν χρήματα για να επενδύσουν σε αμυντικές δυνατότητες, με δαπάνες που επιτρέπονται για εξοπλισμό του οποίου τα εξαρτήματα προέρχονται κυρίως από την ΕΕ και την Ουκρανία.

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την αμυντική ετοιμότητα μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, εν μέσω ανησυχιών ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μειώνει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια στην ήπειρο.

Ενώ το fund απευθύνεται κυρίως σε αμυντικές εταιρείες από κράτη μέλη της ΕΕ, οι Βρυξέλλες βρίσκονται επίσης σε διαπραγματεύσεις με χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, σχετικά με την πρόσβαση. Η Τουρκία και η Νότια Κορέα επιθυμούν επίσης να συμμετάσχουν.

Το SAFE χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω της δανειοληπτικής της ικανότητας, πράγμα που σημαίνει ότι τελικά εγγυάται ο προϋπολογισμός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ ανάλογα με το μέγεθος των αντίστοιχων οικονομιών τους.

Ένας ανώτερος Βρετανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τα τέλη που ζητά η Επιτροπή ως παράλογα και πολύ υψηλότερα από αυτά που το Ηνωμένο Βασίλειο περίμενε να πληρώσει για την πρόσβαση, επιβεβαιώνοντας ότι το Λονδίνο απέρριψε τους όρους. Ανέφεραν ότι η Γαλλία υιοθετεί την πιο σκληρή στάση όσον αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις από τη Βρετανία και ότι οι διαπραγματεύσεις για τη μείωση των ποσών θα συνεχιστούν.

Έχουν γίνει υψηλού επιπέδου διαβουλεύσεις με τους αξιωματούχους της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόσθεσε η πηγή, προειδοποιώντας ότι η παρεμπόδιση της ένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στο SAFE θα υπονομεύσει τον ευρωπαϊκό επανεξοπλισμό και θα στείλει μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η ήπειρος δεν αντιμετωπίζει σοβαρά την επιθετικότητα της Μόσχας.

Οι εσωτερικές απόψεις της ΕΕ σχετικά με τις πληρωμές που ζητούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο διαφέρουν, ανέφεραν ορισμένα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Ορισμένες πρωτεύουσες τάσσονται υπέρ της Βρετανίας, υποστηρίζοντας την καταβολή μικρότερου ποσού, ενώ άλλες επιθυμούν την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση, ανέφεραν.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για την επίλυση του αδιεξόδου. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου για να υποβάλουν συγκεκριμένα σχέδια για χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα SAFE έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων που χρειάζεται περισσότερο η Ευρώπη, όπως drones, κυβερνοάμυνα, πύραυλοι ή ένα ευρωπαϊκό αντιπυραυλικό σύστημα, καθώς η Ένωση προσπαθεί να αναπτύξει ένα στρατιωτικό αποτρεπτικό μέσο αρκετά ισχυρό για να αντισταθεί στη Ρωσία.

