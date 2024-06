Βρέθηκε νεκρός ένας από τους τρεις αγνοούμενους από τις πλημμύρες στην Ελβετία ΒΙΝΤΕΟ

Ένας εκ από τους 3 αγνοούμενους στην Ελβετία εντοπίστηκε νεκρός μετά τις καταρρακτώδεις πλημμύρες που έπληξαν τις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα (23.06.2024), βρέθηκε η σορός ενός ατόμου που αγνοούνταν στην Ελβετία, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό άλλων δύο ατόμων. Οι καταιγίδες και οι πολύ έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες προκλήθηκαν από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην κοιλάδα Μεσολτσίνα.

Το χωριό Σορτέ ήταν από εκείνα από επλήγησαν ιδιαίτερα από την κακοκαιρία, με πολλά σπίτια και οχήματα να παρασύρονται, με την εικόνα του χωριού να μοιάζει με κατεστραμμένο τοπίο.

«Τις προηγούμενες ώρες εντοπίσαμε ένα πτώμα», είπε ο διευθυντής επιχειρήσεων Βίλιαμ Κλοτέρ της αστυνομίας του καντονιού σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ένα γειτονικό χωριό.

Πρόκειται για έναν άνδρα, είπε, υποδεικνύοντας ότι το σώμα μεταφέρθηκε στο νερό για περισσότερα από οκτώ χιλιόμετρα.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι το βίντεο είναι κοντά στο St Nicolas (Canton du Valais) στην Ελβετία και είναι πραγματικά τρομακτικό!! Αυτή είναι μια από τις ροές συντριμμιών που συνέβησαν την Παρασκευή.

Σχεδόν πέντε ίντσες βροχής προκάλεσαν την υπερχείλιση των ποταμών, κόβοντας το ρεύμα σε χωριά και καλύπτοντας δρόμους, χωράφια και χωριά με μπάζα, χώματα και ξύλα», έγραψε τοπικό μέσο στο X, (πρώην Twitter).

