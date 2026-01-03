Βρέθηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν είναι ο διοικητής της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια

Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες, εκεί που εξαφανίστηκε ο διοικητής της πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια.

Αυτή τη στιγμή σπεύδουν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να διακριβωθεί αν πρόκειται για τον αγνοούμενο ή όχι.

Κινητοποιήθηκαν και δασοκομάντος, καθώς πρόκειται για δύσβατη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες τη σορό εντόπισαν κυνηγοί.

