Βρέθηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν είναι ο διοικητής της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια

Αυτή τη στιγμή σπεύδουν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να διακριβωθεί αν πρόκειται για τον αγνοούμενο ή όχι.

03 Ιαν. 2026 14:24
Pelop News

Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες, εκεί που εξαφανίστηκε ο διοικητής της πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια.

Κινητοποιήθηκαν και δασοκομάντος, καθώς πρόκειται για δύσβατη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες τη σορό εντόπισαν κυνηγοί.

