Βρέθηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν είναι ο διοικητής της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια
Αυτή τη στιγμή σπεύδουν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να διακριβωθεί αν πρόκειται για τον αγνοούμενο ή όχι.
Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες, εκεί που εξαφανίστηκε ο διοικητής της πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια.
Κινητοποιήθηκαν και δασοκομάντος, καθώς πρόκειται για δύσβατη περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες τη σορό εντόπισαν κυνηγοί.
