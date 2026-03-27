Βρούτσης: «Στήριξη του αθλητισμού με μετρήσιμο αποτέλεσμα»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε κι επίσημα την καταβολή των επιχορηγήσεων στα 6.452 αθλητικά σωματεία του e-Kouros.

27 Μαρ. 2026 11:48
Η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού έχει ως εξής:

Με απόλυτη συνέπεια επιχορηγήθηκαν τα 6.452 αθλητικά σωματεία του e-Kouros!
ΤΟ ΥΠ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΗΔΗ ΤΑ 80εκ€ ΣΤΟΝ 🇬🇷 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2026
ΑΥΞΗΣΗ 21,21% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
👉 Η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη του ελληνικού αθλητισμού γίνεται με συγκεκριμένες αποφάσεις και μετρήσιμο αποτέλεσμα.
📈 Ως γνωστόν, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η φετινή χρηματοδότηση ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ, από 66 εκατ. τα προηγούμενα χρόνια (αύξηση 21,21%), μέσω της φορολόγησης των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων.
Τα χρήματα καταβλήθηκαν ήδη ισόρροπα σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό:
* 37,35 εκ. € στον επαγγελματικό αθλητισμό (ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΤΑΑ)
* 37,35 εκ. € στον ερασιτεχνικό αθλητισμό (6.452 σωματεία και όλες οι Εθνικές ομάδες)
Επιπλέον:
* 2,5 εκ. € που για πρώτη φορά εξασφαλίστηκαν και θα διαθετούν στα ΕΑΚ, για τις προπονήσεις των Εθνικών ομάδων, χωρίς πλέον να επιβαρύνονται με αυτά τα κόστη οι Ομοσπονδίες
* 2,8 εκ. € σε μεγάλες διοργανώσεις και οργανωτικές δομές (Rally Acropolis, ΔΕΗ Tour of Hellas κ.ά.)
✅ Παράλληλα, εφαρμόζεται αυστηρά το πλαίσιο διαφάνειας:
Παρακρατήσεις σε ΠΑΕ και ΚΑΕ, με οφειλές από χρήση εγκαταστάσεων, με τα ποσά να επιστρέφουν στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα για αναβάθμιση υποδομών.
👉 Η πολιτική είναι ξεκάθαρη:
Σταθερός μηχανισμός, περισσότερα χρήματα, άμεση στήριξη σε σωματεία, αθλητές και διοργανώσεις.
Με σχέδιο και συνέπεια, ο αθλητισμός περνά σε νέα φάση ενίσχυσης και οργάνωσης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις καταβολές:

Καταβλήθηκαν τα 80 εκατ. ευρώ σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό για το 2026, με αυξημένη κατά 21,21% σε σχέση με πέρυσι τη -μόνιμη, ετήσια- χρηματοδότηση, μέσω της φορολογίας των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων

