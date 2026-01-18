Βρυξέλλες: Εκτακτη συνεδρίαση της ΕΕ για να απαντήσει στους δασμούς-τιμωρία του Τραμπ

Σύμφωνα με αξιωματούχους στην Ευρώπη, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση πρεσβευτών των 27 σήμερα το απόγευμα (Κυριακή, 18/1) στις Βρυξέλλες για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό αντίδρασης στις απειλές Τραμπ, ενώ οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των χωρών βρίσκονται ήδη σε απευθείας επικοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για «σκληρή» απάντηση στους νέους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε κράτη-μέλη, την ώρα που ο Λευκός Οίκος εντείνει την εκστρατεία του για την ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για την επιβολή δασμών 10% σε συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτάχθηκαν στην κίνησή του για τη Γροιλανδία —μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία— επαναφέρει μια διατλαντική εμπορική ρήξη που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρούσαν ότι είχε αποφευχθεί με συμφωνία που υπογράφηκε πέρυσι.

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι τεταμένες εδώ και μήνες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εμφανιστεί αμφίθυμος ως προς τη στήριξη της Ουκρανίας, έχει πιέσει χώρες της ΕΕ να αποδεχθούν μια άνιση εμπορική συμφωνία και έχει αναγκάσει συμμάχους στο ΝΑΤΟ να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ακόμη και στο αποκορύφωμα αυτών των εντάσεων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέφευγαν τα αντίποινα, υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ ήταν μεγαλύτερος από τις επιπτώσεις μιας κακής εμπορικής συμφωνίας.

Ωστόσο, καθώς ο Τραμπ εντείνει τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία —προκαλώντας διαδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στους δρόμους του Νουούκ και της Κοπεγχάγης— οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δέχονται ολοένα και ισχυρότερες πιέσεις να εγκαταλείψουν τη μετριοπαθή στάση τους και να προετοιμαστούν για σύγκρουση. Το γεγονός ότι οι δασμοί ανακοινώθηκαν λίγο μετά την υπογραφή μεγάλης εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής ενισχύει ακόμη περισσότερο το αίσθημα αποφασιστικότητας σε ορισμένους κύκλους για την εξέταση αντιποίνων κατά της Ουάσινγκτον που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αδιανόητοι.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέκρινε τις τακτικές του Τραμπ ως απειλή για την «ευημερία», δηλώνοντας πως «πρέπει να ανοίγουμε αγορές, όχι να τις κλείνουμε. Πρέπει να δημιουργούμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης, όχι να αυξάνουμε δασμούς».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα πολύ σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση, και φυσικά ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών-μελών της ΕΕ», είπε ο Κόστα, μιλώντας μετά την υπογραφή ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και χωρών της Νότιας Αμερικής στην Παραγουάη το Σάββατο.

«Συντονίζω μια κοινή απάντηση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα αυτό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση πρεσβευτών των 27 σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό αντίδρασης, ενώ οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των χωρών βρίσκονται ήδη σε απευθείας επικοινωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



