Βρυξέλλες: Βαν «έπεσε» σε καφετέρια – Έξι τραυματίες – ΦΩΤΟ

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα μινι βαν έπεσε σε προαύλιο καφέ στο Βέλγιο.

Ο οδηγός έχει τραπεί σε φυγή ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Eικόνες από το σημείο δείχνουν τραπέζια και καρέκλες σκορπισμένα στο πάτωμα.

#Latest #Belgium At least people 6 lightly injured as van crashes into two bar terrasses in the center of #Brussels Police has opened an investigation as the driver is still on the loose. https://t.co/CUS95mbNE5

— José Miguel Sardo (@jmsardo) August 26, 2022