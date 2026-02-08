W Rising Stars: Ο Προμηθέας έχασε στο τέλος από τη Νέα Ιωνία – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε στο «Promitheas Park» απέναντι στη Νέα Ιωνία για τον 4ο γύρο της κανονικής περιόδου του W Rising Stars.

08 Φεβ. 2026 20:34
Pelop News

Η Νέα Ιωνία νίκησε δύσκολα 60-57 τον Προμηθέα στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε σήμερα (8/2) στο «Promitheas Park», ο 4ος γύρος της κανονικής περιόδου του W Rising Stars.

H αθηναϊκή ομάδα που πέτυχε την πέμπτη νίκη της στο τουρνουά, μπήκε στον αγώνα δυνατά και με τρίποντο της Πασχάλη (18-9 6΄) πήρε το προβάδισμα με 9 πόντους το οποίο διατήρησε και στη δεύτερη περίοδο (24-18, 12, 29-20 14΄, 37-26 17΄).

Στα μέσα της τρίτης περιόδου όμως, ο Προμηθέας έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνίστρια στην επίθεση την Συρμακέση μετέτρεψε το 50-38 (στο 25΄) σε 50-45, ενώ με το δίποντο στης Χρόνη και το γκολ-φάουλ της Λουζιώτη οι Πατρινές έφτασαν σε απόσταση αναπνοής (50-48).

Η 4η περίοδος άρχισε με την Συρμακέση να διατηρεί την ομάδας της σε κοντινή απόσταση (53-51) και την Σβερκούνου να την κρατάει μέσα στον αγώνα (55-53 32΄) τα λάθη όμως που ακολούθησαν στην άμυνα σε συνδυασμό με τους πόντους που πήρε η Ιωνία από τις Πασχάλη και Φ. Κάστορα, έδωσαν στην αθηναϊκή ομάδα στο 35′ προβάδισμα ξανά με διαφορά επτά πόντων (60-53).

Στο τελευταίο δίλεπτο, η Χρόνη με εύστοχο δίποντο και η Λουζιώτη με 2/2 βολές προσπάθησαν να κάνουν κάνουν την ολική επαναφορά (60-57 1′ 12” πριν τη λήξη του αγώνα), χωρίς ωστόσο το επιθυμητό για τον Προμηθέα αποτέλεσμα.

Διαιτητές: Γεράνιος, Θεοδοσόπουλος, Μπολάνο. Τα 10λεπτα: 22-18, 39-28 (ημ.), 50-48, 60-57.

ΕΣΚΔ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Χαριτόπουλος): Ε. Κάστορα 10 (1), Πασχάλη 10 (2), Νικολοπούλου 5 (1), Φ. Κάστορα 9 (1), Τσιανάκα 13 (3), Καλαποθαράκου 13 (1).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Λουζιώτη 11 (1), Σβερκούνου 2, Συρμακέση 17 (3), Χρόνη 7, Σκαλιαρίνι 2, Μπιλάλη, Παπαθανασίου 14, Γούση 4.

