Wall Street Journal: Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για όσα κάνει η ίδια – Αντιδράσεις για Χαμάς και F-35

Στο επίκεντρο έντονης διεθνούς κριτικής βρίσκεται η Τουρκία, με αφορμή τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ, τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τις κατηγορίες περί στήριξης της Χαμάς. Σύμφωνα με άρθρο γνώμης στη Wall Street Journal, η Άγκυρα εφαρμόζει πρακτικές αντίστοιχες με εκείνες που καταγγέλλει, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα γεωπολιτικής έντασης.

Το άρθρο κάνει λόγο για φαινόμενο «προβολής», υποστηρίζοντας ότι όταν ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί το Ισραήλ για επεκτατικές βλέψεις και για σχέδια δημιουργίας «Μεγάλου Ισραήλ», στην ουσία αντανακλά τις δικές του φιλοδοξίες για αναβίωση της οθωμανικής επιρροής σε περιοχές που ιστορικά ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται η αντίφαση ανάμεσα στις κατηγορίες της Άγκυρας περί γενοκτονίας των Παλαιστινίων και στη συνεχιζόμενη άρνησή της να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ανάλογη κριτική ασκείται και για τις καταγγελίες περί απειλής στο τέμενος Αλ Άκσα, την ώρα που η Αγία Σοφία μετατράπηκε από μουσείο σε τζαμί, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Η Τουρκία, που άλλοτε περιγραφόταν ως «Μεγάλος Ασθενής της Ευρώπης», παρουσιάζεται πλέον –σύμφωνα με το άρθρο– ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή, με ρόλο αντίστοιχο του Κατάρ. Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγορείται ότι στηρίζει ακραίες οργανώσεις και διατηρεί στενές σχέσεις με πρόσωπα και δομές της Χαμάς, φιλοξενώντας στελέχη της στην Κωνσταντινούπολη.

Χαρακτηριστική αναφορά γίνεται στην απόφαση της τουρκικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ να κατεβάσει τη σημαία μεσίστια μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια, ηγέτη της Χαμάς, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, περί «παραγωγικών συνομιλιών», αλλά και εκτιμήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων ότι η πιθανότητα έγκρισης αγγίζει το 40%, εντείνουν τον προβληματισμό στη Δύση.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και να πλήξει το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει εντάξει το Ισραήλ στο «Κόκκινο Βιβλίο» εθνικής ασφάλειας, χαρακτηρίζοντάς το υπαρξιακή απειλή.

Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση μιας ολοένα και πιο επιθετικής Τουρκίας με προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα θα μπορούσε να αποδειχθεί στρατηγικό λάθος, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

