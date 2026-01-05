Wall Street: Οι προβλέψεις 30 μεγάλων οίκων για την οικονομία το 2026

Πλέον όλες οι εταιρείες της Wall Street γνωρίζουν καλά τους κινδύνους που περιβάλλουν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, όσον αφορά το 2026, λίγοι υποστηρίζουν την απομάκρυνση από αυτό που περιγράφουν ως «επαναστατική» τεχνολογία. Στις επενδυτικές προοπτικές από τα μεγαλύτερα ιδρύματα της Wall Street, που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι αναλυτές φαίνεται πως βρίθουν από αισιοδοξία.

Η Fidelity International αποκαλεί την τεχνητή νοημοσύνη «το καθοριστικό θέμα για τις αγορές μετοχών» το 2026. Το BlackRock Investment Institute αναφέρει ότι η τεχνολογία αυτή πιθανότατα «θα συνεχίσει να υπερισχύει των δασμών και των παραδοσιακών μακροοικονομικών παραγόντων». Η NatWest διακρίνει «έναν ισχυρό κινητήριο μοχλό οικονομικής επέκτασης». Ακόμη και η πιο απαισιόδοξη εταιρεία — η BCA Research, η οποία προειδοποιεί για πιθανή ύφεση στις ΗΠΑ — παραμένει ουδέτερη ως προς τις μετοχές προς το παρόν, χάρη στην ώθηση που δίνει η τεράστια κεφαλαιουχική δαπάνη για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι που προβλέπουν 30 οίκοι για το 2026.

Citi

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σε παρόμοια τροχιά για τα επόμενα δύο χρόνια, με την οικονομία να αναπτύσσεται κατά 2,7% το 2026 και 2,8% το 2027. Οι πιέσεις από τους δασμούς θα επιβραδύνουν περαιτέρω την ανάπτυξη, αλλά οι συνολικές επιπτώσεις φαίνονται διαχειρίσιμες.

Goldman Sachs

Ο κύκλος επεκτείνεται: Η σταθερή παγκόσμια ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed θα είναι θετικές για τις παγκόσμιες μετοχές, αλλά οι εντάσεις με τις «υψηλές αποτιμήσεις» ενδέχεται να αυξήσουν τη μεταβλητότητα. Αναμένεται σταθερή παγκόσμια ανάπτυξη 2,8% το 2026, έναντι της πρόβλεψης συναίνεσης για 2,5%. Οι ΗΠΑ είναι πιθανό να υπεραποδώσουν σημαντικά (2,6% έναντι 2%) λόγω της μείωσης των δασμών, των φορολογικών περικοπών και των ευνοϊκότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Vanguard

Το 2026, οι ΗΠΑ αναμένεται να σημειώσουν μια πιο μέτρια αύξηση της ανάπτυξης σε περίπου 2,25%, υποστηριζόμενη από επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και τη δημοσιονομική ώθηση από το One Big Beautiful Bill Act. Το α’ εξάμηνο του έτους ενδέχεται να είναι πιο ήπιο, δεδομένων των παρατεταμένων επιπτώσεων των δασμών και της σταθεροποίησης της προσφοράς εργασίας, καθώς και των ευρύτερων κερδών στην παραγωγικότητα των εργαζομένων που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.

BlackRock Investment Institute

Θεωρούν ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη το 2026, με τη συμβολή των επενδύσεων στην ανάπτυξη των ΗΠΑ να ανέρχεται στο τριπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου του τρέχοντος έτους. Αυτή η έντονη κεφαλαιουχική ώθηση είναι πιθανό να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, επιτρέποντας τη διατήρηση της ανάπτυξης ακόμη και αν η αγορά εργασίας συνεχίσει να συσφίγγεται.

