Washington Post: Η Ρωσία δίνει στο Ιράν πληροφορίες για αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή

Νέες διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post, η Ρωσία φέρεται να παρέχει στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με τη θέση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το δημοσίευμα επικαλείται τρεις αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Μόσχα έχει μεταβιβάσει στην Τεχεράνη στοιχεία για τις θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όπως πολεμικά πλοία και αεροσκάφη, από την έναρξη των εχθροπραξιών το περασμένο Σάββατο.

Εάν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα μπορούσε να υποδηλώνει έμμεση εμπλοκή της Ρωσίας στη σύγκρουση, καθώς η παροχή τέτοιων δεδομένων θα μπορούσε να διευκολύνει ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων.

Καμία επίσημη επιβεβαίωση

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και η CIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα σχετικά με πιθανή ρωσική βοήθεια προς το Ιράν.

Σε επίσημο επίπεδο, η Μόσχα έχει περιοριστεί σε εκκλήσεις για τερματισμό των συγκρούσεων, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «απρόκλητη ένοπλη επίθεση». Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η φερόμενη ανταλλαγή πληροφοριών δημιουργεί ερωτήματα για τον πραγματικό ρόλο της Ρωσίας στο πεδίο της σύγκρουσης.

BREAKING: U.S. officials say Russia is giving Iran intelligence on the locations of American warships and aircraft in the Middle East, helping Tehran target U.S. forces. The information reportedly includes positions of ships, aircraft, and radar systems. Officials say the… pic.twitter.com/E9QN7QWAeD — Clash Report (@clashreport) March 6, 2026

Περιορισμένες δυνατότητες εντοπισμού

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει χιλιάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και πολιτικών στόχων. Την ίδια στιγμή, η κοινή στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ φέρεται να έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 στόχους εντός του Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι ιρανικές επιθέσεις επικεντρώνονται κυρίως σε στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως υποδομές διοίκησης και ελέγχου, συστήματα ραντάρ και προσωρινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Μεταξύ των στόχων που αναφέρονται είναι και εγκατάσταση στο Κουβέιτ, όπου έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση.

«Ακριβή πλήγματα» σε στρατηγικά συστήματα

Η ειδικός στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο Carnegie Endowment for International Peace, Dara Massicot, δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις δείχνουν υψηλό επίπεδο στόχευσης.

Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις φαίνεται να επικεντρώνονται σε κρίσιμα στρατιωτικά συστήματα, όπως ραντάρ πρώιμης προειδοποίησης ή ραντάρ μεγάλης εμβέλειας.

«Οι Ιρανοί πραγματοποιούν πολύ ακριβείς επιθέσεις σε ραντάρ πρώιμης προειδοποίησης ή ραντάρ μακρού ορίζοντα. Κυνηγούν τη διοίκηση και τον έλεγχο», σημείωσε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρωσία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες στον τομέα των δορυφορικών πληροφοριών και της στρατιωτικής παρακολούθησης, εμπειρία που έχει ενισχυθεί περαιτέρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μόσχα φέρεται να παρέχει δορυφορικά δεδομένα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Ιράν να εντοπίζει στρατηγικούς στόχους, δεδομένου ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει αντίστοιχες δορυφορικές δυνατότητες.

Τα γεωπολιτικά οφέλη για τη Μόσχα

Σύμφωνα με προηγούμενες αναλύσεις της Washington Post, το Κρεμλίνο ενδέχεται να βλέπει ορισμένα στρατηγικά πλεονεκτήματα σε μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πιθανή αύξηση των εσόδων από το πετρέλαιο, καθώς και η μετατόπιση της προσοχής της Δύσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία προς τη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί τη σύγκρουση δική του υπόθεση, τονίζοντας πως από στρατηγική άποψη η κατάσταση στην Ουκρανία παραμένει η πρώτη προτεραιότητα για τη ρωσική ηγεσία.

