Washington Post: «Καλά Χριστούγεννα» στη Δύση, μακρύς χειμώνας για Ουκρανία και Ευρώπη

Τα πρόσφατα στρατηγικά λάθη και οι πολιτικές αστοχίες της Δύσης έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της θέσης της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post. Όπως επισημαίνεται, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο την ουκρανική κυριαρχία, αλλά τη συνοχή και την αξιοπιστία ολόκληρης της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η διάλυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αποτελούσε διαχρονικό στρατηγικό στόχο της Σοβιετικής Ένωσης. Στόχος που τότε δεν επιτεύχθηκε. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα μοιάζει διαφορετική, καθώς τμήματα της αμερικανικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής φαίνεται να υιοθετούν επιλογές που εξυπηρετούν, έστω και έμμεσα, τα πάγια συμφέροντα της Μόσχας.

Τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και το ευρωπαϊκό αδιέξοδο

Η πρόσφατη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, τις θεσμικές αδυναμίες της. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να συμφωνήσουν στη χρήση περίπου 210 δισ. ευρώ παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση για ένα δάνειο αποζημιώσεων προς την Ουκρανία.

Το Βέλγιο, στο οποίο φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις, επικαλούμενο τον κίνδυνο μελλοντικών ρωσικών αξιώσεων. Εκμεταλλευόμενο τις απαιτήσεις ομοφωνίας και με τη σιωπηρή ανοχή και άλλων κρατών, μπλόκαρε το σχέδιο, οδηγώντας την Ε.Ε. σε έναν σαφώς περιορισμένο συμβιβασμό: δάνειο 90 δισ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, με Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία να αρνούνται τη συμμετοχή.

Παρεμβάσεις Τραμπ και βαθύτερη δυτική ρήξη

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ κινήθηκε παρασκηνιακά για να υπονομεύσει το ευρωπαϊκό σχέδιο, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τα ίδια ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο ενός υποτιθέμενου ειρηνευτικού σχεδίου. Οι ανησυχίες της Ουάσιγκτον αφορούν τόσο τον κίνδυνο αντιποίνων εις βάρος αμερικανικών περιουσιών όσο και τη διάβρωση της εμπιστοσύνης στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ανεξάρτητα από το αν το ευρωπαϊκό σχέδιο ήταν εξαρχής εφαρμόσιμο, η αμερικανική παρέμβαση και η ευρωπαϊκή αδυναμία όξυναν τη δυτική διχόνοια. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πολιτικό μήνυμα χαμηλής έντασης: περιορισμένη και προσωρινή στήριξη στο Κίεβο, χωρίς σαφή στρατηγική για το μέλλον.

Ο χρόνος ως σύμμαχος του Πούτιν

Δεν προκαλεί έκπληξη, σημειώνει η Washington Post, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκτιμά πως ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του. Η κόπωση της κοινής γνώμης σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, σε συνδυασμό με τη μείωση της αμερικανικής στήριξης, δημιουργούν ένα περιβάλλον στρατηγικής φθοράς για την Ουκρανία.

Ακόμη πιο ανησυχητικές θεωρούνται οι πρόσφατες διμερείς επαφές ΗΠΑ–Ρωσίας, όπου ο Τραμπ εμφανίζεται να αποδέχεται, χωρίς αποδείξεις, τον ισχυρισμό του Πούτιν περί ειλικρινούς επιθυμίας για ειρήνη — εκτίμηση που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αμφισβητείται έντονα από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο επικεφαλής Ρώσος διαπραγματευτής Κιρίλ Ντμίτριεφ εξέφρασε ανοιχτά την ικανοποίησή του για το ευρωπαϊκό φιάσκο, ενώ οι συνομιλίες με πρόσωπα του στενού κύκλου Τραμπ ενίσχυσαν την αίσθηση ότι η Μόσχα απολαμβάνει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης χαμηλών απαιτήσεων και υψηλών προσδοκιών.

Η Ευρώπη χωρίς ηγεσία;

Παρά την επικοινωνιακή διαχείριση, η απόσταση ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο παραμένει τεράστια. Με τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν σοβαρά εσωτερικά προβλήματα και την Ε.Ε. να αποδεικνύεται ανίκανη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην άμυνα και την ασφάλεια, το ερώτημα της πολιτικής ηγεσίας παραμένει ανοιχτό.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προβάλλει ως μία από τις λίγες σταθερές φιγούρες με εμπειρία στη διαχείριση του Τραμπ και γνώση των συσχετισμών εντός της Συμμαχίας. Ωστόσο, όπως σημειώνει εύστοχα η Washington Post, οι συνθήκες είναι κάθε άλλο παρά συνηθισμένες.

Η Ουκρανία και η Δύση, καταλήγει το άρθρο, μπορούν να ευχηθούν «Καλά Χριστούγεννα» — γιατί ο χειμώνας που έρχεται προβλέπεται μακρύς και πολιτικά επώδυνος.

