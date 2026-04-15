Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ανεβαίνει η πίεση στο Ιράν

Σε νέα φάση στρατιωτικής και διπλωματικής πίεσης φαίνεται να περνά η κρίση στη Μέση Ανατολή, με τη Washington Post να αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να αναπτύξουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή μέσα στα επόμενα 24ωρα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει την πίεση προς το Ιράν, σε μια συγκυρία όπου η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη και οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη επιστρέψει σε σταθερή τροχιά.

Το αμερικανικό δημοσίευμα περιγράφει μια σημαντική στρατιωτική κινητοποίηση, με περίπου 6.000 στρατιώτες πάνω στο USS George H.W. Bush και στα συνοδευτικά του πλοία, καθώς και περίπου 4.200 πεζοναύτες από το Boxer Amphibious Ready Group και την 11η Marine Expeditionary Unit να κατευθύνονται στην περιοχή. Εφόσον η ανάπτυξη ολοκληρωθεί, η συνολική αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να φτάσει περίπου τις 50.000.

Η ίδια αναφορά συνδέει αυτή την κινητικότητα με τη στρατηγική ασφυκτικής πίεσης προς την Τεχεράνη, σε συνέχεια και του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν ήδη επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Σε ξεχωριστά ρεπορτάζ, τόσο η Washington Post όσο και το Reuters έχουν καταγράψει ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη αναπτύξει ισχυρές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στην περιοχή και ότι πλοία έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν, στο πλαίσιο της επιχείρησης ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας προς και από το Ιράν.

Την ίδια ώρα, η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή, αλλά χωρίς απτό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Το Reuters μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν ακόμη και μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, με πιθανό τόπο το Πακιστάν. Ο ΟΗΕ, από την πλευρά του, εμφανίζεται να θεωρεί πιθανή την επανέναρξη των επαφών, με τον Αντόνιο Γκουτέρες να επιμένει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην κρίση και ότι χρειάζονται σοβαρές διαπραγματεύσεις.

Από την Τεχεράνη, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έστειλε σαφές μήνυμα απόρριψης κάθε σεναρίου που θα ισοδυναμούσε, όπως είπε, με εξαναγκασμό της χώρας του σε «παράδοση». Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από ιρανικά μέσα, τόνισε ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία και υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει ούτε πόλεμο ούτε αποσταθεροποίηση. Αντίθετα, ανέφερε πως η χώρα του έχει σταθερά ταχθεί υπέρ εποικοδομητικών συνομιλιών και αλληλεπιδράσεων με άλλα κράτη.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Πεζεσκιάν έθεσε και το ζήτημα των πληγμάτων σε αμάχους και σε κρίσιμες υποδομές, όπως σχολεία και νοσοκομεία, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση και στο πεδίο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών. Το μήνυμα της ιρανικής πλευράς είναι ότι επιθυμεί συνομιλίες, αλλά όχι υπό καθεστώς στρατιωτικού εκβιασμού.

Παράλληλα, το σκηνικό στη Μέση Ανατολή περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι, ενώ γίνονται κινήσεις για νέο γύρο επαφών ΗΠΑ-Ιράν, υπάρχουν και παράλληλες διπλωματικές διεργασίες για το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου. Το Reuters και η Washington Post έχουν επισημάνει ότι η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη και δεν καλύπτει αυτομάτως όλα τα πεδία της σύγκρουσης στην περιοχή, κάτι που κάνει ακόμη πιο αβέβαιη την επόμενη μέρα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η κρίση βρίσκεται σε ένα μεταβατικό και εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο: από τη μία, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία για να διαπραγματευτούν από θέση ισχύος· από την άλλη, η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε λογική επιβολής. Και στο ενδιάμεσο, η επανεκκίνηση των συνομιλιών παραμένει ανοιχτή ως ενδεχόμενο, αλλά όχι εξασφαλισμένη εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



