Washington Post: «Το τηλεφώνημα Πούτιν–Τραμπ που πάγωσε τους Tomahawk – “Ο Ρώσος πρόεδρος κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους

Η Washington Post αποκαλύπτει ότι το τηλεφώνημα της Πέμπτης ήταν καθοριστικό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Τραμπ εμφανιζόταν έτοιμος να εγκρίνει τη χορήγηση μακράς εμβέλειας πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την επικοινωνία με τον Πούτιν, και πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε στάση, δηλώνοντας πως «ελπίζει να τελειώσει ο πόλεμος χωρίς την ανάγκη νέων όπλων».

«Η επίσκεψη του Ζελένσκι συνοψίζεται σε μία φράση: ο Πούτιν κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους»,

δήλωσε στη Washington Post ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού ταμείου επενδύσεων και στενός σύνδεσμος του Κρεμλίνου με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι η μεταστροφή αυτή εντάσσεται στη συχνά μεταβαλλόμενη στάση του Τραμπ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία — μια στάση που, όπως επισημαίνει, «φαίνεται να επηρεάζεται κάθε φορά έπειτα από επαφή με τον Πούτιν».

Το τηλεφώνημα και τα «διπλωματικά παιχνίδια» του Κρεμλίνου

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Πούτιν ξεκίνησε τη συζήτηση με κολακευτικούς τόνους, επαινώντας τον Τραμπ για τη «μεγάλη επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή» και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Μελάνια Τραμπ για το φιλανθρωπικό της έργο.

Ακολούθησαν προειδοποιήσεις: ο Ρώσος πρόεδρος προέτρεψε τον Τραμπ να μην εγκρίνει την αποστολή των Tomahawk, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα «κατέστρεφε τις σχέσεις Ρωσίας–ΗΠΑ» και θα έθαβε κάθε προοπτική ειρήνης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Τραμπ πείστηκε. Αντί να ανακοινώσει νέα στρατιωτική βοήθεια, μίλησε για την ανάγκη μιας νέας συνόδου κορυφής με τον Πούτιν «για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον άδοξο πόλεμο».

Σύνοδος στη Βουδαπέστη και αποφυγή κυρώσεων

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, με τη μεσολάβηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Στόχος, σύμφωνα με τον Πούτιν, είναι η «διαμόρφωση μιας σειράς ενεργειών για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης».

Η Washington Post επισημαίνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος κατάφερε για ακόμη μία φορά να αποτρέψει νέες αμερικανικές κυρώσεις και να κερδίσει χρόνο στη διεθνή σκακιέρα, προβάλλοντας την εικόνα ενός «ειρηνοποιού ηγέτη», ενώ παράλληλα εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Η Ρωσία σε πίεση, αλλά ο Πούτιν σταθερός

Παρά τη ρητορική νίκης, η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι η ρωσική οικονομία επιβαρύνεται δραματικά από τον πόλεμο, με το 40% του προϋπολογισμού να απορροφάται σε στρατιωτικές δαπάνες.

Ωστόσο, το καθεστώς Πούτιν παραμένει ακλόνητο, ενισχύοντας την καταστολή και τη λογοκρισία, ενώ η δυσαρέσκεια των Ρώσων —το 63% ζητά τον τερματισμό του πολέμου— δεν φαίνεται ικανή να απειλήσει την εξουσία του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



