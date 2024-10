Welcome to UP 2024! – Έρχεται από αύριο το μεγάλο Φεστιβάλ νεολαίας του Φθινοπώρου

Το Welcome to UP 2024, το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, ξεκινάει αύριο Τρίτη 15 Οκτωβρίου με τις πρώτες δράσεις και από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου η μεγάλη γιορτή νεολαίας με επίκεντρο το Campus του Πανεπιστημίου Πατρών και το φοιτητικό χωριό που έχει στηθεί στο πάρκο της Ειρήνης, ξεκινά.

To Welcome to UP 2024, επιστρέφει για τρίτη χρονιά με πλήθος εκδηλώσεων, οι οποίες απλώνονται σε 5 ημέρες γεμάτες μοναδικές εμπειρίες και σε τρεις πόλεις (Πάτρα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι), κινητοποιώντας φοιτητές και πολίτες και κάνοντας πράξη την εξωστρέφεια, φτιάχνοντας γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας της Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα δυναμικό δίκτυο επικοινωνίας για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και πολίτες, ένα σκηνικό γιορτής, όπου η γνώση και η καινοτομία συναντούν την ιστορία, τον πολιτισμό και τα όνειρα των χιλιάδων φοιτητών του τρίτου μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος στη χώρα.

To Welcome to UP 2024 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το πενθήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων εκτός από τα περίπτερα, τις επαφές με ομάδες και δομές του Πανεπιστημίου, τη συνάντηση με επιτυχημένους αποφοίτους, τις ξεναγήσεις σε εμβληματικά σημεία, τους περιπάτους σε μνημεία και τόπους ενδιαφέροντος, και τη γνωριμία με τους χώρους και τους ανθρώπους του ΑΕΙ και της πόλης, περιλαμβάνει επίσης συνέδρια, παραστάσεις, πολυθεάματα, αστρονομική παρατήρηση, δράσεις, όπως το Taste the City και το Magic Patras Bus Tour (ξεναγήσεις με ανοικτά λεωφορεία), αλλά και κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και προσφορές από τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Και φυσικά, το κέφι κορυφώνεται με τις συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών. Νίκος Πορτοκάλογλου, Stavento & Ήβη Αδάμου, «Υπόγεια Ρεύματα», Ευρυδίκη & Μύρωνας Στρατής, Μαρία Παπαγεωργίου, Συνεπιβάτες, ΤechDreamers, αλλά και η Χορωδία Allegro, η Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών και η Ομάδα Ακορντέον, δίνουν ραντεβού σε τρεις πόλεις για να «απογειώσουν» τη μεγάλη γιορτή του Φθινοπώρου.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι σχεδιασμένο κατά τα πρότυπα μεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σε μια πρωτοβουλία που δεν έχει διεξαχθεί ξανά στην χώρα. Όλες οι εκδηλώσεις έχουνελεύθερη είσοδο και απευθύνονται σε φοιτητές, κατοίκους και επισκέπτες, ενώ κατά τη διάρκεια του πενθημέρου το Βοτανικό Μουσείο και το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα είναι ανοικτά για το κοινό.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

11.00 – 13.00

Εκπαιδευτική δράση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας θα υποδεχτεί τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, προκειμένου αυτοί να γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής, μέσα από τα εκθέματα και όσα έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη σε

διάφορες χρονικές περιόδους της αρχαιότητας.

Η αρχαιολόγος του Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Νικολίτσα Κουτσουμπελίτη, θα βρίσκεται εκεί για τη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη μόνιμη συλλογή του μουσείου.

(Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

Πληροφορίες για δρομολόγια και κρατήσεις θέσεων, στο https://welcometoup.upatras.gr/bus-tours-2024/

14.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

Οι φοιτητές ανεβαίνουν σε Hop on Hop off Buses – (λεωφορεία με ανοιχτή οροφή) και κάνουν Magic Bus Patras Tour σε εμβληματικά σημεία της Πάτρας για να ανακαλύψουν οι φοιτητές τους ιστορικούς και τους σύγχρονους «θησαυρούς» της πόλης.

Σημείο αναχώρησης για τα λεωφορεία θα είναι το σιντριβάνι απέναντι από το κτίριο της πρυτανείας. Στάσεις κατά τη διάρκεια των διαδρομών θα γίνονται στις υπάρχουσες στάσεις των αστικών συγκοινωνιών Πατρών.

Σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης εξαιτίας των εν εξελίξει έργων στο κέντρο της πόλης, το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τροποποιείται ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα Live παρακολούθησης των διαδρομών των λεωφορείων και των επόμενων στάσεων.

Για το Magic Bus Patras Tour, δεν χρειάζονται κρατήσεις.

Δείτε το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα δρομολογίων των διώροφων ανοικτών Hop on Hop off λεωφορείων εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/bus-tours- 2024/.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00

Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης

(Πανεπιστημιούπολη)

10.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

10.00 – 15.00

Έκθεση Καρναβαλικής αφίσας στο φουαγιέ της Πρυτανείας. Από 16/10/2024 έως 19/10/2024

10.00 – 15.00

Πολύτεχνη έκθεση “Η ΓΚΟΛΦΩ με τα μάτια σύγχρονων νέων δημιουργών” – από 16/10/2024

έως 25/10/2024 (Φουαγιέ Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών)

12.00 – 14.00

Περίπατος και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 18.00

UP FM – Εκπομπή και μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου

(Πανεπιστημιούπολη)

13.00

Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών από τον Μητροπολίτη Πατρών και ξενάγηση στο Ιερό Ναό

Αγίου Ανδρέου (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

16.00- 18.30

Καλλίπολις: Διαδραστικό εργαστήριό για τους φοιτητές και την ψυχική υγεία (Συνεδριακό και

Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

17.30 – 20.30

Τέχνη & Υγεία

Πράξη 1η : O ρόλος του Θεάτρου και του Χορού (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Πανεπιστημίου Πατρών)

19.30 – 21.00

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης

(Πανεπιστημιούπολη)

21.00

Συναυλία με τα Υπόγεια Ρεύματα στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00

Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης

(Πανεπιστημιούπολη)

10.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

10.00 – 15.00

Πολύτεχνη έκθεση “Η ΓΚΟΛΦΩ με τα μάτια σύγχρονων νέων δημιουργών” – από 16/10/2024

έως 25/10/2024 (Φουαγιέ Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών)

10.00 – 15.00

Έκθεση Καρναβαλικής αφίσας στο φουαγιέ της Πρυτανείας. Από 16/10/2024 έως 19/10/2024

10.30 – 13.00

Ξενάγηση και Περιήγηση στο Κέντρο της πόλης της Πάτρας από το

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

11.30

Ενημέρωση για την μακέτα της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου (Συνεδριακό και Πολιτιστικό

Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 14.00

Ξενάγηση στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (Αναχώρηση λεωφορείου από το Συνεδριακό &

Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

12.00 – 15.00

Ξενάγηση στο οινοποιείο της Achaia Clauss (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

12.00 – 14.00

Περίπατος και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

13.00

Ξενάγηση στην εικαστική συλλογή του Ιδρύματος Ελληνικής Διασποράς (Αναχώρηση

λεωφορείου από την Πρυτανεία)

12.00 – 18.00

UP FM – Εκπομπή και μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου

(Πανεπιστημιούπολη)

16.00 – 18.30

Καλλίπολις: Διαδραστικό εργαστήριό για τους φοιτητές και την ψυχική υγεία (Συνεδριακό και

Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

16.30 – 17.30

Υπαίθρια Yoga (Πανεπιστημιούπολη)

20.00

Χορευτική Παράσταση από τον Χορευτικό Σύλλογο του Δήμου Πατρέων στο Κέντρο της

πόλης της Πάτρας, στο νέο Δημαρχείο (πρώην Αρσάκειο Σχολείο)

19.30 – 21.00

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης

(Πανεπιστημιούπολη)

21.00 – 23.00

Αστρονομική Παρατήρηση από την ομάδα Ωρίων στο Πάρκο της Ειρήνης

(Πανεπιστημιούπολη)

21.00

Συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου μαζί του η Βίκυ Καρατζόγλου & ο Βύρων Τσουράπης

στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

+ ΑΓΡΙΝΙΟ

20.30

Η χορωδία ενηλίκων Allegro του Δήμου Αγρινίου έρχεται με τα τραγούδια της να μας

ταξιδέψει στον κόσμο της ποίησης με την Αλέκα Μπούκουρα (μουσικός) στην Πλατεία

Δημοκρατίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00

Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης

(Πανεπιστημιούπολη)

10.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

10.00 – 15.00

Πολύτεχνη έκθεση “Η ΓΚΟΛΦΩ με τα μάτια σύγχρονων νέων δημιουργών” – από 16/10/2024

έως 25/10/2024 (Φουαγιέ Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών)

10.00 – 15.00

Έκθεση Καρναβαλικής αφίσας στο φουαγιέ της Πρυτανείας. Από 16/10/2024 έως 19/10/2024

12.00 – 14.00

Περίπατος και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 15.00

Ξενάγηση στο οινοποιείο της Achaia Clauss (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

12.00 – 14.00

Ηλιακή παρατήρηση από την ομάδα ΩΡΙΩΝ στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

12.00 – 15.00

Alumni Success Stories στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

(Πανεπιστημιούπολη)

12.00 – 18.00

UP FM – Εκπομπή και μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου

(Πανεπιστημιούπολη)

19.30 – 21.00

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης

(Πανεπιστημιούπολη)

20.30 – 21.30

Μουσικό πρόγραμμα κλασσικών κομματιών του Ελληνικού Κινηματογράφου από την

Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

23.00

Rave Party με τους TechDreamers στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

+ ΒΙΛΑ ΚΟΛΛΑ

21.00

Συναυλία με Ευρυδίκη & Μύρωνα Στρατή στη Βίλα Κόλλα του Πανεπιστημίου Πατρών

(Κουκούλι)

+ ΑΓΡΙΝΙΟ

10.00 – 13.00

Η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου θα βρίσκεται στην είσοδο του Δημαρχείου,

προκειμένου να υποδέχεται και να ενημερώνει τους φοιτητές

10.30

Οργανωμένη ξενάγηση των φοιτητών εντός της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του

Αγρινίου, από την «Δρω» – Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας (αφετηρία Πανεπιστήμιο

Αγρινίου).

20.30

Συναυλία με την Μαρία Παπαγεωργίου στην Πλατεία Δημοκρατίας

+ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

19.30

Συναυλία με το Συγκρότημα Συνεπιβάτες στον αύλειο χώρο του Μουσείου Οικογένειας

Τρικούπη

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10.00 – 15.00

Έκθεση Καρναβαλικής αφίσας στο φουαγιέ της Πρυτανείας. Από 16/10/2024 έως 19/10/2024

10.00 – 15.00

Πολύτεχνη έκθεση “Η ΓΚΟΛΦΩ με τα μάτια σύγχρονων νέων δημιουργών” – από 16/10/2024

έως 25/10/2024 (Φουαγιέ Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών)

21.00

Συναυλία με τους Stavento και Ήβη Αδάμου στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα

+ ΑΓΡΙΝΙΟ

10.00 – 13.00

Η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου θα βρίσκεται στην είσοδο του Δημαρχείου,

προκειμένου να υποδέχεται και να ενημερώνει τους φοιτητές

11.00- 13.00 & 18.00- 21.00

Διοργάνωση φεστιβάλ γαστρονομίας Τοπικών Προϊόντων στον χώρο της Παλαιάς Δημοτικής

Αγοράς, από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας,

Δήμο Αγρινίου, ΣΑΕΚ Τομή, υπό την Αιγίδα της λέσχης Αρχιμαγείρων (ώρες λειτουργίας

Σάββατο 11:00 πμ έως 13:00 και 18:00 έως 21:00)

20.30

Η Ομάδα Ακορντεόν του Δήμου Αγρινίου, μαζί με παλιούς και νέους φίλους παρουσιάζει το

Road without Borders // Δρόμος Χωρίς Σύνορα, με την Μαίρη Τσιρώνη στην Πλατεία

Δημοκρατίας

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου

Πατρών εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/

