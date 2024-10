Welcome to UP: Πάμε Πάτρα με Magic Bus Patras Tour στα αξιοθέατα- Όλες οι ξεναγήσεις του Φεστιβάλ, οι κρατήσεις θέσεων, τα δρομολόγια, οι αφετηρίες

Το Welcome to Up 2024, ανεβαίνει σε Hop on Hop off Buses – (διώροφα λεωφορεία με ανοιχτή οροφή) και κάνει Magic Bus Patras Tour σε εμβληματικά σημεία της Πάτρας.

Τα λεωφορεία, θα κάνουν κυκλικές διαδρομές από τις 15 έως και τις 18 Οκτωβρίου στην Πάτρα για να ανακαλύψουν οι φοιτητές τους ιστορικούς και τους σύγχρονους «θησαυρούς» της πόλης και να την απολαύσουν από … ψηλά.

Οι διαδρομές του Magic Bus Patras Tour θα είναι συνεχείς με βάση το παρακάτω πρόγραμμα.

Τρίτη 15 Οκτωβρίου: Από 15.00 έως 21.00

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου: Από 10.00 έως 18.30

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου: Από 10.00 έως 18.30

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου: Από 10.00 έως 18.30

Σημείο αναχώρησης για τα λεωφορεία θα είναι το σιντριβάνι απέναντι από το κτίριο της πρυτανείας. Στάσεις κατά τη διάρκεια των διαδρομών θα γίνονται στις υπάρχουσες στάσεις των αστικών συγκοινωνιών Πατρών. Τα δρομολόγια των δύο λεωφορείων κινούνται στην πλειονότητά τους στο κέντρο της πόλης, πλην δύο πρωινών μεγάλων διαδρομών που φτάνουν έως το Καρναβαλικό Εργαστήρι στο Πετρωτό.

Σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης εξαιτίας των εν εξελίξει έργων στο κέντρο της πόλης, το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τροποποιείται, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα Live παρακολούθησης των διαδρομών των λεωφορείων και των επόμενων στάσεων.

Για το Magic Bus Patras Tour, δεν χρειάζονται κρατήσεις.

Δείτε το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα δρομολογίων των διώροφων ανοικτών Hop on Hop off λεωφορείων εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/bus-tours-2024/#live-magic-bus-route

ΟΛΕΣ ΟΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ WELCOME TO UP 2024

Εκτός από τις ξεναγήσεις που πραγματοποιούνται εντός του Πανεπιστημίου Πατρών, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Welcome to UP 2024 περιλαμβάνει και ένα τριήμερο με καθημερινές ξεναγήσεις, περιπάτους και ενδιαφέρουσες συναντήσεις.

Τρίτη 15 Οκτωβρίου

11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ Εκπαιδευτική δράση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου

13.00 μ.μ. Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών από τον Μητροπολίτη Πατρών και ξενάγηση στο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου

10.30 π.μ. – 13.00 μ.μ Ξενάγηση και Περιήγηση στο Κέντρο της πόλης της Πάτρας από το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Έναρξη στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα)

12.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. Ξενάγηση στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (Αναχώρηση λεωφορείου από το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

12.00 π.μ – 15.00 μ.μ. Ξενάγηση στο οινοποιείο της Achaia Clauss (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

13.00 μ.μ Ξενάγηση στην εικαστική συλλογή του Ιδρύματος Ελληνικής Διασποράς (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία).

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου

12.00 μ.μ. – 15.00 μ.μ. Ξενάγηση στο οινοποιείο της Achaia Clauss (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

ΑΓΡΙΝΙΟ

10.30 π.μ. Οργανωμένη ξενάγηση των φοιτητών εντός της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, από την «Δρω» – Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας (αφετηρία Πανεπιστήμιο Αγρινίου).

Αναλυτικές πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων (για όλες τις ξεναγήσεις και τον περίπατο), ώρες και σημεία αναχώρησης, καθώς και τα δρομολόγια των λεωφορείων για τις ξεναγήσεις σε: Achaia Clauss, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα και Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ίδρυμα Ελληνικής Διασποράς μπορείτε να δείτε στο https://welcometoup.upatras.gr/bus-tours-2024/#bus-tours

Δεν απαιτείται κράτηση θέσεων μόνο για τις διαδρομές με τα ανοικτού τύπου Hop On Hop Off λεωφορεία.

To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News