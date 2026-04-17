Οι ανθισμένες ροδακινιές γύρω από τη Βέροια βρέθηκαν στο επίκεντρο αφιερώματος της γερμανικής WELT, η οποία περιγράφει το τοπίο ως «ένα εντυπωσιακό ανοιξιάτικο πανόραμα» και σημειώνει ότι το φυσικό αυτό θέαμα δίνει ώθηση σε ολόκληρη την περιοχή.

Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι η εικόνα του ανθισμένου κάμπου είναι τόσο ξεχωριστή, ώστε μπορεί να συγκριθεί με την ανθοφορία της λεβάντας στην Προβηγκία ή με τα ανοιξιάτικα τοπία της Τοσκάνης. Την ίδια ώρα, η Βέροια φαίνεται να κερδίζει σταθερά θέση στον χάρτη των ανοιξιάτικων προορισμών, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες φτάνουν στην περιοχή όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας, Γιάννα Πιλιτσίδου, δηλώνει ότι πρόκειται για ένα θέαμα που «πρέπει να το δει κανείς τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του», ενώ στο άρθρο γίνεται αναφορά και στις δράσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο για την περίοδο της ανθοφορίας, όπως εκθέσεις φωτογραφίας, ποδηλατικές διαδρομές και προβολή τοπικών προϊόντων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συμβολή του φαινομένου στην τοπική οικονομία. Παραγωγοί και φορείς της περιοχής επισημαίνουν ότι οι ροδακινιές δεν αποτελούν μόνο ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό, αλλά και έναν σημαντικό μοχλό προβολής για τη Βέροια, με τα ξενοδοχεία να καταγράφουν αυξημένη επισκεψιμότητα την περίοδο της ανθοφορίας.

Το αφιέρωμα της WELT έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή εικόνα της περιοχής, επιβεβαιώνοντας ότι οι ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας δεν είναι απλώς ένα όμορφο στιγμιότυπο της άνοιξης, αλλά ένα φυσικό γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό σημείο αναφοράς για τον ελληνικό περιφερειακό τουρισμό.

