WHEELS OF WILL: Ο Ν. Παπαγγελής έφτασε στην Πάτρα και αποθεώθηκε! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

To ‘πε και το ‘κανε! Ο 24χρονος πατρινός παραολυμπιονίκης, Νίκος Παπαγγελής έφτασε αργά το απόγευμα (13/5) στην πλατεία Γεωργίου ταξιδεύοντας από την Αθήνα με το ποδήλατό του και γνώρισε την αποθέωση.

O 24χρονος αθλητής που έχει γεννηθεί στην Πάτρα ταξιδεύει με το ποδήλατό του σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα, που θα δοθούν στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

Ο νεαρός αθλητής έχει διαγνωστεί δύο φορές με καρκίνο και μάλιστα τη δεύτερη αναγκάστηκαν οι γιατροί να ακρωτηριάσουν το αριστερό του πόδι.

Ολα τα έσοδα από το Wheels Of Will θα διατεθούν στη «Φλόγα». Οποιος ενδιαφέρεται να συνεισφέρει, μπορεί να το κάνει στην πλατφόρμα που θα βρει στη σελίδα Wheels of Will στο facebook.

To event στηρίζεται από τους Δήμους Αθηναίων, Πατρέων και τον ΟΠΑΝΔΑ, ενώ δίπλα στον Νίκο στάθηκε από την πρώτη στιγμή η εταιρεία Upgrate που τον εκπροσωπεί και τον υποστηρίζει σε κάθε του βήμα.