Xαμός με τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα να τραγουδάει Σαββόπουλο!
Συνέβη σε εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας της Πρεσβείας.
Ακόμα πιο κοντά στην ελληνική παράδοση θέλησε να έρθει η διπλωματική αποστολή της Κίνας στην Αθήνα, καθώς για πρώτη φορά η Κινεζική Πρεσβεία διοργάνωσε εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα θερμή στιγμή.
Την παράσταση έκλεψε ο πρέσβης της Κίνας, Φανγκ Τσιού, όταν ανέβηκε στο βήμα, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου.
