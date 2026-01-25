Xαμός με τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα να τραγουδάει Σαββόπουλο!

Ακόμα πιο κοντά στην ελληνική παράδοση θέλησε να έρθει η διπλωματική αποστολή της Κίνας στην Αθήνα, καθώς για πρώτη φορά η Κινεζική Πρεσβεία διοργάνωσε εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα θερμή στιγμή.

Την παράσταση έκλεψε ο πρέσβης της Κίνας, Φανγκ Τσιού, όταν ανέβηκε στο βήμα, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου.

