Ξανά στην Εθνική η τριάδα της ΝΕΠ (Τσίγκα, Κοντάκου, Λαμπάτου)

Η σχετική ανακοίνωση τηε ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:

“Μια ακόμη τριπλή κλήση για τη ΝΕΠ στην Εθνική μας ομάδα πόλο των Γυναικών. Ο λόγος για τις Ανδριάνα Κοντάκου, Γεωργία Λαμπάτου και Ειρήνη Τσίγκα, οι οποίες την Κυριακή (8π.μ.) θα βρίσκονται στο κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά για προπονήσεις-αξιολογήσεις. Μπράβο στα κορίτσια μας!”.

