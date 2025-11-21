Ξανά στην Εθνική η τριάδα της ΝΕΠ (Τσίγκα, Κοντάκου, Λαμπάτου)
Κάτι (καλό) δείχνει η κλήση τριών κοριτσιών της ΝΕΠ για μια ακόμη φορά στις προπονήσεις της Εθνικής μας ομάδας πόλο.
Η σχετική ανακοίνωση τηε ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:
“Μια ακόμη τριπλή κλήση για τη ΝΕΠ στην Εθνική μας ομάδα πόλο των Γυναικών. Ο λόγος για τις Ανδριάνα Κοντάκου, Γεωργία Λαμπάτου και Ειρήνη Τσίγκα, οι οποίες την Κυριακή (8π.μ.) θα βρίσκονται στο κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά για προπονήσεις-αξιολογήσεις. Μπράβο στα κορίτσια μας!”.
