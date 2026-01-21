Ξανά στην κορυφή των ισχυρών ανέμων η Πάτρα – Ριπές έως και 127 km/h στον Ρωμανό

Για μία ακόμη ημέρα περιοχές της Πάτρας κατέγραψαν τις υψηλότερες ταχύτητες ανέμων στη χώρα

21 Ιαν. 2026 14:50
Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι καταγράφηκαν για μία ακόμη ημέρα σε περιοχές της Πάτρας, με την πόλη να βρίσκεται στην κορυφή των μετρήσεων πανελλαδικά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, οι μέγιστες ριπές ανέμου έφτασαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, προκαλώντας ανησυχία αλλά και προβλήματα σε μετακινήσεις και υποδομές.

Στην περιοχή Ρωμανός Πατρών καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή, με ριπή ανέμου που έφτασε τα 127 km/h, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και η περιοχή του Πανεπιστημίου Πατρών με 119 km/h. Οι δύο αυτές καταγραφές τοποθετούν την Πάτρα στην πρώτη θέση των περιοχών με τις ισχυρότερες ριπές ανέμου για το συγκεκριμένο 24ωρο.

Οι υψηλότερες καταγραφές

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ακολουθούν:

  • Σαμαριά – Ξυλόσκαλο: 113 km/h

  • Φινοκαλιά Λασιθίου: 103 km/h

  • Καλέντζι Αχαΐας: 100 km/h

  • Φουρφουράς Ρεθύμνου: 100 km/h

  • Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου: 97 km/h

  • Αργυρούπολη Ρεθύμνου: 95 km/h

Η παρουσία και δεύτερης περιοχής της Αχαΐας (Καλέντζι) στη λίστα με τις υψηλότερες τιμές επιβεβαιώνει την ένταση των καιρικών φαινομένων στη Δυτική Ελλάδα.

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν προσοχή στους πολίτες, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

