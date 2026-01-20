Μανιασμένοι άνεμοι «παραλύουν» τις θαλάσσιες μεταφορές σε Πάτρα, Ρίο και Κυλλήνη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από το βράδυ της Δευτέρας την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή του Ρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και οδηγώντας στην επιβολή απαγορευτικού απόπλου στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο.

Η αναστολή λειτουργίας των φέρι μπόουτ έχει δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις μεταφορές, με δεκάδες φορτηγά και νταλίκες να έχουν ακινητοποιηθεί και να σταθμεύουν στην περιοχή του Ρίου, αναμένοντας τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Η εικόνα που επικρατεί από νωρίς το πρωί καταδεικνύει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες οδηγοί και μεταφορικές εταιρείες, καθώς η διακοπή της σύνδεσης επηρεάζει άμεσα τη ροή εμπορευμάτων προς και από τη Δυτική Ελλάδα.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την Κυλλήνη προς τα νησιά του Ιονίου. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων, στη γραμμή Κυλλήνη – Ζάκυνθος – Κεφαλονιά εκτελέστηκε μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια τα δρομολόγια ανεστάλησαν και οι γραμμές παραμένουν προσωρινά κλειστές, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όσον αφορά τη γραμμή Ρίο – Αντίρριο, το πορθμείο παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι η επανέναρξη των δρομολογίων θα αποφασιστεί αποκλειστικά με γνώμονα την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων.

Οι πολίτες και οι επαγγελματίες που προγραμματίζουν μετακινήσεις καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, έως ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση και υποχωρήσουν οι άνεμοι.