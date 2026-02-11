Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία

Λίγες ημέρες αφότου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Metropolitan, η Σία Κοσιώνη επέστρεψε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Φάληρο για προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις και επανέλεγχο της κατάστασης της υγείας της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πρόκειται για καθιερωμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την πνευμονία που είχε περάσει. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη λοίμωξη θεωρείται σοβαρή και απαιτεί τακτικό έλεγχο, ακόμη και μετά την αποκατάσταση της υγείας.

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης πρόσθεσε ότι η επίσκεψη ήταν εξαρχής προγραμματισμένη από τους γιατρούς, καθώς είχε συστηθεί να επανέλθει για εξετάσεις. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η παρουσιάστρια είχε παραμείνει συνολικά 16 ημέρες στο νοσοκομείο, αρκετές από τις οποίες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, λόγω πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά και η πορεία ανάρρωσης κρίνεται θετική, αν και θα συνεχιστούν οι προληπτικοί έλεγχοι για την πλήρη αποκατάσταση του αναπνευστικού της συστήματος.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



