Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο βρέθηκε ξανά η Σία Κοσιώνη λίγες ημέρες μετά το εξιτήριό της, στο πλαίσιο τακτικού ιατρικού ελέγχου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για θετική πορεία της υγείας της.

Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία
11 Φεβ. 2026 14:49
Pelop News

Λίγες ημέρες αφότου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Metropolitan, η Σία Κοσιώνη επέστρεψε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Φάληρο για προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις και επανέλεγχο της κατάστασης της υγείας της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πρόκειται για καθιερωμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την πνευμονία που είχε περάσει. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη λοίμωξη θεωρείται σοβαρή και απαιτεί τακτικό έλεγχο, ακόμη και μετά την αποκατάσταση της υγείας.

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης πρόσθεσε ότι η επίσκεψη ήταν εξαρχής προγραμματισμένη από τους γιατρούς, καθώς είχε συστηθεί να επανέλθει για εξετάσεις. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η παρουσιάστρια είχε παραμείνει συνολικά 16 ημέρες στο νοσοκομείο, αρκετές από τις οποίες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, λόγω πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά και η πορεία ανάρρωσης κρίνεται θετική, αν και θα συνεχιστούν οι προληπτικοί έλεγχοι για την πλήρη αποκατάσταση του αναπνευστικού της συστήματος.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:08 Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
16:00 Τασούλας: Ομιλείτε Ελληνικά! – Η εύστοχη προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας
15:54 Δείτε μπαίνει σε λειτουργία η Εργάνη ΙΙ, τι αλλάζει για εργαζόμενους
15:48 Αλλαγή σκυτάλης στην παράταξη «Εμπορική Ανανέωση»
15:41 Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, ποιες άλλες συναντήσεις γίνονται
15:36 Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου στην Άρτα
15:27 Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία για του…άρεσε ο τρόπος που του μίλησε
15:19 Πατρινό Καρναβάλι: Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση Δήμου-Περιφέρειας-ΚΕΔΗΠ – Τι περιλαμβάνει
15:15 Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»
15:08 Λάρισα: Άνδρας απείλησε και κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι
15:00 Πάτρα: Μετακομίζει η Διεύθυνση Μεταφορών Αχαΐας
14:59 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Πολυτραυματίας 49χρονος σε γαλακτοβιομηχανία
14:54 Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι – Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας
14:51 Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας
14:49 Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία
14:45 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Φεβρουαρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ
14:44 Νεκρός 52χρονος τουρίστας στη θάλασσα στο Ηράκλειο – Προανάκριση για τα αίτια
14:39 Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα Steyr στην Ορεστιάδα – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο
14:32 Ανδρέας Κατσανιώτης: Ισχυρή αποτροπή, σταθερές συμμαχίες και καθαρό στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα
14:32 Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ