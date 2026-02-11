Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία
Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο βρέθηκε ξανά η Σία Κοσιώνη λίγες ημέρες μετά το εξιτήριό της, στο πλαίσιο τακτικού ιατρικού ελέγχου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για θετική πορεία της υγείας της.
Λίγες ημέρες αφότου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Metropolitan, η Σία Κοσιώνη επέστρεψε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Φάληρο για προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις και επανέλεγχο της κατάστασης της υγείας της.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πρόκειται για καθιερωμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την πνευμονία που είχε περάσει. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη λοίμωξη θεωρείται σοβαρή και απαιτεί τακτικό έλεγχο, ακόμη και μετά την αποκατάσταση της υγείας.
Ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης πρόσθεσε ότι η επίσκεψη ήταν εξαρχής προγραμματισμένη από τους γιατρούς, καθώς είχε συστηθεί να επανέλθει για εξετάσεις. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η παρουσιάστρια είχε παραμείνει συνολικά 16 ημέρες στο νοσοκομείο, αρκετές από τις οποίες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, λόγω πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά και η πορεία ανάρρωσης κρίνεται θετική, αν και θα συνεχιστούν οι προληπτικοί έλεγχοι για την πλήρη αποκατάσταση του αναπνευστικού της συστήματος.
