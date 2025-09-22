Ξανά στον πάγο η δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: Νέα δικάσιμη στις 30 Σεπτεμβρίου

Διακόπηκε σήμερα η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη, που έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια, και ορίστηκε να συνεχιστεί στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Στο εδώλιο κάθονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, από κοινού, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η διακοπή κρίθηκε αναγκαία, καθώς προηγούνταν άλλες υποθέσεις. Έτσι, μετά την κλήρωση των ενόρκων και τη συγκρότηση του δικαστηρίου, ορίστηκε νέα ημερομηνία έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας.

Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, όπως και στις προηγούμενες τρεις αναβολές της υπόθεσης, επανέλαβε την πρόθεσή της να υποστηρίξει την κατηγορία. Η συνήγορος πολιτικής αγωγής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε: «Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη ζητεί την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορούμενων. Ζητάμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που θα επέλθει μέσα από την ακροαματική διαδικασία».

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό. Ο πρώτος κατηγορούμενος υποστήριξε: «Μας κατηγορούν άδικα. Δεν χτυπήσαμε τον κ. Βαλυράκη, δεν ήμασταν εκεί. Εμείς ήμασταν δεμένοι στο λιμάνι και στο σπίτι μας». Ο αδελφός του συμπλήρωσε: «Δηλώνω αθώος, δεν ήμασταν καν εκεί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδίκαση της υπόθεσης έχει αναβληθεί τρεις φορές στο παρελθόν, κυρίως λόγω κινητοποιήσεων των δικηγόρων.

