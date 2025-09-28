Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε πολίτη

Το θύμα, ομογενής με προβλήματα υγείας, επισκεπτόταν τους γονείς του – Ο αστυνομικός συνελήφθη και κινείται πειθαρχική διαδικασία.

28 Σεπ. 2025 18:51
Pelop News

Σοκ προκάλεσε στην Ξάνθη το περιστατικό κατά το οποίο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας φέρεται να ξυλοκόπησε και να εγκατέλειψε έναν πολίτη, που είχε επιστρέψει από τη Γερμανία για να δει τους γονείς του. Το θύμα είναι 40 ετών, πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής και επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αστυνομικός, φορώντας πολιτικά, πέρασε χειροπέδες στον πολίτη, τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε πριν τον αφήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Σουνίου και προκλήθηκε γιατί, όπως ισχυρίστηκε ο δράστης, πέρασε τον άνδρα για «λαθρομετανάστη».

Σε ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται ότι αστυνομικός που υπηρετεί σε υπηρεσία της Ξάνθης συνελήφθη χθες Σάββατο για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας (27/09/2025).

Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση, ενώ, όπως επισημαίνεται, πέραν της ποινικής δικογραφίας έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία τόνισε ότι «δεν δείχνει ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της» και ότι σκοπός είναι η διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το θεσμό.

 
