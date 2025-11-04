Ξάνθη: Έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο – Νεκρός 60χρονος εργάτης

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Δήμου Τοπείρου στην Ξάνθη ο θάνατος ενός 60χρονου εργαζομένου, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε φούρνο συσκευαστηρίου τροφίμων το πρωί της Δευτέρας (3/11). Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες συντήρησης όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Η σιδερένια πόρτα του φούρνου εκτοξεύθηκε από τη δύναμη της έκρηξης, χτυπώντας τον άτυχο άνδρα στο στήθος και τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 60χρονο και τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους συναδέλφους και κατοίκους της περιοχής.

