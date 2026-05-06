Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ αποθεώνει την Πενέλοπε Κρουζ μετά από 15 χρόνια γάμου

Ο Ισπανός ηθοποιός μίλησε με σπάνια τρυφερότητα για τη σύζυγό του, περιγράφοντας όχι μόνο τον θαυμασμό του για την ομορφιά της, αλλά και τον βαθύ σεβασμό του για τον χαρακτήρα της.

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ αποθεώνει την Πενέλοπε Κρουζ μετά από 15 χρόνια γάμου
06 Μάι. 2026 10:10
Pelop News

Με λόγια γεμάτα θαυμασμό μίλησε ο Χαβιέρ Μπαρδέμ για την Πενέλοπε Κρουζ, 15 χρόνια μετά τον γάμο τους, δείχνοντας πως η σχέση τους εξακολουθεί να στηρίζεται στον σεβασμό, την τρυφερότητα και την εκτίμηση.

Ο Ισπανός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο Variety, αναφέρθηκε στη σύζυγό του με ιδιαίτερα θερμό τρόπο, λέγοντας ότι αισθάνεται ευλογημένος που η ζωή τού έδωσε την ευκαιρία να βρεθεί την ίδια στιγμή και στο ίδιο μέρος με εκείνη.

«Αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέρος στη ζωή με αυτή τη γυναίκα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο θαυμασμός του για την Πενέλοπε Κρουζ

Ο Μπαρδέμ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την εξωτερική εμφάνιση της Πενέλοπε Κρουζ, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα έντονη διατύπωση για να περιγράψει την ομορφιά της.

«Πάνω απ’ όλα, είναι απίστευτα γαμ@@@@α όμορφη», ανέφερε, δείχνοντας πως ακόμη και μετά από τόσα χρόνια εξακολουθεί να εντυπωσιάζεται όταν τη βλέπει.

Περιγράφοντας την αντίδρασή του κάθε φορά που αντικρίζει τη σύζυγό του σε φωτογραφίσεις περιοδικών, είπε: «Όταν τη βλέπω να φωτογραφίζεται σε περιοδικά, λέω: “Είναι αυτή η γυναίκα μου; Θεέ μου είναι; Πρέπει να είναι!”».

«Είναι σημαντικό να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου»

Πέρα όμως από την ομορφιά της, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ στάθηκε και στη σημασία που έχει ο θαυμασμός μέσα σε μια σχέση.

Όπως είπε, δεν αρκεί μόνο να σέβεσαι και να στηρίζεις τον σύντροφό σου. Είναι εξίσου σημαντικό να τον θαυμάζεις για αυτό που είναι και για όσα κάνει.

«Είναι σημαντικό να σέβεσαι και να στηρίζεις τον σύντροφό σου, αλλά και να θαυμάζεις αυτόν τον άνθρωπο γι’ αυτό που είναι και για όσα κάνει», σημείωσε.

Μιλώντας για την προσωπικότητα της Πενέλοπε Κρουζ, τη χαρακτήρισε «έναν καταπληκτικό, όμορφο και καλό άνθρωπο».

Τα λόγια του για τον χαρακτήρα της

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η Κρουζ σχετίζεται με τους ανθρώπους της ζωής της, από την οικογένεια και τους φίλους της μέχρι τα παιδιά τους και τον ίδιο.

«Ο τρόπος που σχετίζεται με την οικογένειά της, με τους φίλους της, με τα παιδιά μας, με εμένα, με τον εαυτό της… Έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν έχω δει ούτε ίχνος κακίας μέσα της», είπε.

Η αναφορά του αυτή έδωσε μια πιο προσωπική διάσταση στη σχέση τους, μακριά από την εικόνα του διάσημου ζευγαριού του κινηματογράφου και πιο κοντά στην καθημερινότητα δύο ανθρώπων που έχουν χτίσει κοινή ζωή.

Από το «Jamón, Jamón» στον γάμο τους

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και η Πενέλοπε Κρουζ γνωρίστηκαν το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón».

Χρόνια αργότερα, το 2010, οι δύο Ισπανοί ηθοποιοί παντρεύτηκαν, κρατώντας πάντοτε χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Λέο και τη Λούνα, ενώ παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα και διακριτικά ζευγάρια του διεθνούς κινηματογράφου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:01 Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης στα Ψηλαλώνια για τους αγωνιστές που απαγχονίστηκαν από τους ναζί
13:00 Guardian: Η κρίση στο Ορμούζ φέρνει ακριβότερες πτήσεις και λιγότερα δρομολόγια
12:59 Πάτρα: Το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης φέρνει τη «Σοφία», τεχνολογία, αθλητισμό και θέατρο στο Πανεπιστήμιο
12:55 Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης
12:54 Στενά του Ορμούζ: Επίθεση σε πλοίο της CMA CGM – Τραυματίες μέλη του πληρώματος
12:52 «Πολιτική λαϊκισμού, έρχεται νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα – γυναίκας», η Κεραμέως για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και 4ημερη εργασία
12:50 «Sarajevo Safari»: Το βιβλίο που επαναφέρει τις φρικιαστικές καταγγελίες για “τουρίστες σκοπευτές”
12:48 Με λαμπρότητα η γιορτή της Αγίας Ειρήνης στην Πάτρα και μεγάλη λιτανεία στον Ριγανόκαμπο ΦΩΤΟ
12:41 Πλεύρης: «Η γυναίκα μου πήρε τη σωστή απόφαση, να υπογράψει να κάνω επέμβαση με πιθανότητες 20% να ζήσω»
12:40 IRIS: Άλμα 66% στις συναλλαγές το 2025 – Υποχωρούν οι επιταγές
12:39 Τρεις τελευταίες παραστάσεις για το «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» στο Επίκεντρο
12:38 Είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε;
12:35 Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που παραβίασε περιοριστικούς όρους σε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου
12:34 Συντάξεις, εισφορές και έλεγχοι σε νέα εποχή: Τι αλλάζει στον e-ΕΦΚΑ
12:31 Μαξίμου: Ένταση στη φοιτητική συγκέντρωση για το άρθρο 16 και την Παιδεία
12:30 Νίκος Τζουρούδης: Από την Ομοσπονδία στίβου της Ιταλίας έγινε ο άνθρωπος πίσω από τον πρωταθλητισμό της ΑΕΚ
12:29 Πρώην επιστήμονας της NASA λέει ότι «πέθανε» τρεις φορές: Τι υποστηρίζει για τη μετά θάνατον ζωή
12:24 Πύργος: Εξιχνιάστηκε κλοπή από σταθμευμένο αυτοκίνητο – Πήρε τσάντα αξίας 1.300 ευρώ από ανοιχτό παράθυρο
12:20 Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου
12:16 Αγρίνιο: Μπαράζ φωτιών σε κάδους τη νύχτα – Δικογραφία για εμπρησμούς από αγνώστους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ