«Ξεμπλέξτε τις σκέψεις σας, κύριε Δούκα»: Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση κυβέρνησης και δήμου Αθηναίων για την αρμοδιότητα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Μετά την απόφαση του Χάρη Δούκα να προσφύγει στα δικαστήρια, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κυβερνητικές πηγές αντέδρασαν με σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον δήμαρχο για αντιφάσεις και «αναίρεση του εαυτού του» μέσα σε λίγες ώρες.

Το πρωί της Παρασκευής (24/10), ο Χάρης Δούκας γνωστοποίησε την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά για το ζήτημα της αρμοδιότητας συντήρησης και διαχείρισης του Μνημείου, υποστηρίζοντας ότι η σχετική τροπολογία της κυβέρνησης παραβιάζει το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από το “καλή τύχη” στη Δικαιοσύνη: Ο Χάρης Δούκας προσφεύγει για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Τι απαντά το Υπ. Άμυνας

Η αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης δεν άργησε. «Μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναιρεί τον εαυτό του», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, υπενθυμίζοντας ότι «μόλις χθες, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, δήλωνε πως η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει στην κυβέρνηση».

Οι ίδιες πηγές σχολίασαν αιχμηρά και την ειρωνική ευχή του δημάρχου «καλή τύχη» προς την κυβέρνηση, λέγοντας πως «η φράση αυτή θα έπρεπε να απευθύνεται στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κινούνται στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του».

«Σήμερα, ο κ. Δούκας λέει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έλεγε χθες. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ υποστήριξε μια θέση και την αντίθετή της. Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του — κάτι που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο, αλλά δεν αφορά την κοινωνία», τονίζουν με σαφή ειρωνεία.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από την πλευρά του, διαμήνυσε ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου», ξεκαθαρίζοντας πως θα πράξει «ό,τι απαιτείται για τη διαφύλαξη του χώρου και της ιστορικής του αξίας».

Η αντιπαράθεση, που ξεκίνησε ως θεσμική διαφωνία για την ευθύνη ενός ιστορικού σημείου, έχει πλέον λάβει καθαρά πολιτικές διαστάσεις, με την κυβέρνηση και τον δήμαρχο να διασταυρώνουν τα ξίφη τους δημοσίως και να μετατρέπουν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη σε νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.

