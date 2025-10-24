Από το “καλή τύχη” στη Δικαιοσύνη: Ο Χάρης Δούκας προσφεύγει για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Τι απαντά το Υπ. Άμυνας

Νέα διάσταση παίρνει η πολιτική αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε ότι ο Δήμος θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της ανάθεσης της καθαριότητας του Μνημείου σε ιδιώτη.

Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια της έντονης κόντρας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, που ξέσπασε μετά την τροπολογία της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα του Μνημείου περνά πλέον στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει τη μεταφορά της ευθύνης για την προστασία του Μνημείου στο Υπουργείο Άμυνας, ενώ στη συνέχεια το υπουργείο γνωστοποίησε ότι η καθαριότητα του χώρου θα ανατεθεί σε ιδιώτη. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου, ο οποίος αρνήθηκε να συνεργαστεί και είχε σχολιάσει με αιχμηρή ανάρτηση «καλή τύχη» προς την κυβέρνηση.

«Ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα δικαστήρια»

Στη νέα του ανακοίνωση, ο Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η απόφαση της κυβέρνησης παραβιάζει τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι η δημοτική αρχή θα υπερασπιστεί θεσμικά τα δικαιώματά της: «Ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγο μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του δημάρχου με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο Δούκας «δεν συμπεριφέρεται ως δήμαρχος» στο θέμα του Μνημείου.

Η προσφυγή του Δήμου Αθηναίων αναμένεται να οξύνει περαιτέρω τη βεντέτα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με το θέμα να αποκτά πλέον θεσμική και πολιτική διάσταση λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Το υπουργείο Άμυνας με τη σειρά του, με φόντο τον χθεσινό «πόλεμο» που ξέσπασε μεταξύ του Χάρη Δούκα, του Παύλου Μαρινάκη και του Νίκου Δένδια για το μέλλον του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ανακοίνωσε πως δεν θα επιτρέψει με οποιονδήποτε τρόπο την υποβάθμισή του.

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση», ανέφερε συγκεκριμένα.

