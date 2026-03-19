Ξεχώρισε η Πάτρα στο Εθνικό Πρωτάθλημα Squash

19 Μαρ. 2026 16:29
Pelop News

Με μεγάλη συμμετοχή και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο ολοκληρώθηκε το 2ο Εθνικό Πρωτάθλημα Squash, που διεξήχθη στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του Racket Fusion (Ελ. Βενιζέλου 91-93), έδρα του Πατραϊκού Ομίλου Τοιχοσφαίρισης (ΠΟΤ).
Στη διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 70 αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας δυνατές αναμετρήσεις και πλούσιο θέαμα.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικό κλίμα, με τους συμμετέχοντες όλων των ηλικιακών κατηγοριών να αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο του αθλήματος στη χώρα.
Ξεχωριστή ήταν η παρουσία των αθλητών του ΠΟΤ, οι οποίοι σημείωσαν σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του squash στην Πάτρα και τη συστηματική δουλειά που γίνεται σε τοπικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία ανδρών την πρώτη θέση κατέκτησε ο Φάνης Ανδρικόπουλος. Στην κατηγορία U19 αγοριών, ο Νίκος Ανδρικόπουλος αναδείχθηκε πρώτος, με τον Αγγελο Κομινάτο να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και τον Παναγιώτη Δεχουνιώτη την τρίτη.

Στην κατηγορία U15 αγοριών, ο Θάνος Παπανικολάου κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ στην κατηγορία U17 κοριτσιών η Κωνσταντία Θεοχαράτου κατέκτησε την τρίτη.
Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν όλους τους αθλητές, προπονητές, εθελοντές και υποστηρικτές για τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης, ανανεώνοντας το ραντεβού για τις επόμενες διοργανώσεις.

 

