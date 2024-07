Ξέφυγαν ξανά άλογα του στρατού στο κέντρο του Λονδίνου ΒΙΝΤΕΟ

Άλογα του στρατού έτρεχαν στο κέντρο του Λονδίνου, αφού έχασαν τους αναβάτες τους.

Το περιστατικό συνέβη γύρω από την περιοχή του Knightsbridge, όταν έξι άλογα πραγματοποιούσαν μια άσκηση ρουτίνας υπό τον έλεγχο πέντε στρατιωτών.

Το επικεφαλής άλογο, το οποίο καθοδηγούνταν αντί να ιππεύεται, ξέφυγε αφού τρόμαξε από ένα λεωφορείο του Λονδίνου. Αυτό οδήγησε στη συνέχεια στην πτώση δύο ιππέων από τα άλογά τους, τα οποία επίσης έφυγαν.

Three military horses bolted through Belgravia this Monday morning, pic.twitter.com/hEj1NpAKKH

Σήμερα, τα ζώα βγήκαν από τον σταθμό Knightsbridge, όπου το ένα άλογο ανακτήθηκε. Δύο άλογα συνέχισαν να τρέχουν πριν σταματήσουν.

Κάτοικος δημοσίευσε πλάνα που δείχνουν ένα άλογο να πέφτει πάνω στο όχημά του στον δρόμο.

Military horses have broken free and run loose through central London for the second time since April.

Three horses from the Household Cavalry Mounted Regiment became loose from their riders.

A similar incident occurred in April when horses from the Household Cavalry were seen… pic.twitter.com/DGboXZ5KW9

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) July 1, 2024