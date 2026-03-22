«Ξέφυγε» Γάλλος στρατηγός εα στην απάντησή του προς τον Τραμπ

Με βαριά κουβέντα απάντησε στην έκκληση του αμερικανού προέδρου για συνδρομή των Ευρωπαίων στα Στενά του Ορμούζ.

 

22 Μαρ. 2026 16:07
Pelop News

Ξέσπασε και…ξέφυγε ο γάλλος στρατηγός εν αποστρατεία Ζερόμ Ρισού στην έκκληση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συνδρομή στα Στενά του Ορμούζ.

«Έβγαλε τα μάτια του μόνος του. Ήθελε να εισβάλει σε ευρωπαϊκό έδαφος, στη Γροιλανδία, όχι πολύ καιρό πριν. Και τώρα, οι παλιοί του φίλοι, τους οποίους δεν συμβουλεύτηκε, τους οποίους περιφρόνησε, ειδικά τους Βρετανούς, του λένε ‘’το θυμούμαστε αυτό’’. Και τώρα μας χρειάζεται; Ειλικρινά, να πάει να γ….εί!», δήλωσε καυστικά ο Ρισού σε γαλλικό δίκτυο.

Την περασμένη Τρίτη (17/3) ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ξεκαθαρίσει ότι «η Γαλλία δεν είναι μέρος της σύγκρουσης και δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες».

Ο αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε με έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι «δεν βοηθούν», παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους «προστάτευσαν» στην Ουκρανία.

