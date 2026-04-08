Ο Πιτ Χέγκσεθ επέλεξε να δώσει το δικό του, απολύτως επιθετικό στίγμα για την εκεχειρία με το Ιράν, περιγράφοντας την εξέλιξη όχι ως έναν αμοιβαίο συμβιβασμό, αλλά ως προϊόν πίεσης που, κατά τον ίδιο, δεν μπορούσε πλέον να αντέξει η Τεχεράνη. Από το Πεντάγωνο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν «ικέτευσε για αυτή την εκεχειρία», παρουσιάζοντας την επιχείρηση «Epic Fury» ως μια «συντριπτική» και «ιστορική νίκη» για την Ουάσιγκτον.

Η παρέμβασή του ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εύθραυστης δίβδομης εκεχειρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ, μιας συμφωνίας που, σύμφωνα με διεθνή μέσα, παραμένει γεμάτη ασάφειες και ανοιχτά μέτωπα. Παρ’ όλα αυτά, ο Χέγκσεθ επέλεξε να εμφανίσει την αμερικανική πλευρά ως απόλυτο κυρίαρχο των εξελίξεων, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική εκστρατεία διέλυσε κρίσιμες δυνατότητες του Ιράν και το οδήγησε στο τραπέζι της αποκλιμάκωσης.

.@SecWar: “Iran begged for this ceasefire — and we all know it… Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield.” pic.twitter.com/huttMUpSV9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026

«Μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη»

Στην τοποθέτησή του, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι η σημερινή εξέλιξη συνιστά «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη», επιμένοντας ότι η ιρανική πλευρά αποδέχθηκε την εκεχειρία επειδή είχε εξαντληθεί στρατιωτικά και επιχειρησιακά. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν δεν ήταν πλέον σε θέση να υπερασπιστεί αποτελεσματικά ούτε το έδαφός του ούτε τις βασικές του υποδομές, ενώ υποστήριξε ότι η πίεση που ασκήθηκε ήταν τέτοια, ώστε η ηγεσία της χώρας να προτιμήσει τη συμφωνία από μια νέα, ακόμη πιο καταστροφική κλιμάκωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι, αν η Τεχεράνη δεν δεχόταν τους αμερικανικούς όρους, θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο ακόμα πιο κρίσιμες εγκαταστάσεις, όπως ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και κομβικά σημεία του πετρελαϊκού συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να ενισχύσει την εικόνα μιας Ουάσιγκτον που είχε τη στρατιωτική πρωτοβουλία και κράτησε, όπως είπε, ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη σκληρότερων πληγμάτων.

.@SecWar: “@POTUS had the power to cripple Iran’s entire economy in minutes, but he chose mercy. He spared those targets because Iran accepted the ceasefire under overwhelming pressure. The new Iranian regime understood that a deal was far better than the fate that awaited them.” pic.twitter.com/BrV1KWXmLp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026

Αποθέωση Τραμπ και μήνυμα ισχύος

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο αποθέωσε δημόσια, λέγοντας ότι «έγραψε ιστορία» και ότι ήταν εκείνος που «διαμόρφωσε αυτή τη στιγμή». Ο Χέγκσεθ παρουσίασε τον Αμερικανό πρόεδρο ως τον ηγέτη που είχε τη δυνατότητα να πλήξει άμεσα την ιρανική οικονομία, αλλά τελικά επέλεξε, κατά την περιγραφή του, να δείξει επιείκεια και να αφήσει ανοιχτό τον δρόμο της συμφωνίας.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η αμερικανική πλευρά θέλει να εμφανίσει την εκεχειρία όχι ως υποχώρηση ή πάγωμα της σύγκρουσης, αλλά ως αποτέλεσμα επιβολής όρων από θέση ισχύος. Την ίδια ώρα, ωστόσο, διεθνή δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι η συμφωνία παραμένει εύθραυστη, με αρκετά σημεία να μην έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως και με τις διαφορετικές ερμηνείες των εμπλεκομένων να κρατούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας έντασης.

Η επόμενη ημέρα παραμένει ανοιχτή

Ο Χέγκσεθ εκτίμησε ότι η εκεχειρία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια «πραγματική ειρήνη» και μια ουσιαστική συμφωνία, με βασικό ζητούμενο να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παρουσίασε μάλιστα το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ως δύναμη που έχει, προς το παρόν, ολοκληρώσει την αποστολή της, αλλά παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

Το βέβαιο είναι ότι οι δηλώσεις του δεν στόχευαν μόνο στην αποτίμηση της στρατιωτικής επιχείρησης. Ήταν ταυτόχρονα ένα μήνυμα ισχύος, μια πολιτική αποθέωση του Τραμπ και μια προσπάθεια να παγιωθεί η εικόνα ότι η Ουάσιγκτον βγήκε από αυτή τη φάση της κρίσης ως ο απόλυτος νικητής. Το αν αυτή η εικόνα θα αντέξει και στην πράξη, θα κριθεί στις επόμενες ημέρες των διαπραγματεύσεων.

