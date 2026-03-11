Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Την ανακοίνωση έκανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας και τόνισε ότι τα έργα μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και μέσα στον Απρίλιο,  χάρη στη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.

Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
11 Μαρ. 2026 13:08
Pelop News

Ιστορική μέρα είναι η σημερινή για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καθώς ξεκινά η διαδικασία της δημοπράτησης για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο το οποίο είναι κλειστό για περισσότερο από 12 χρόνια.

Την ανακοίνωση έκανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας και τόνισε ότι τα έργα μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και μέσα στον Απρίλιο,  χάρη στη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.

Διαβάστε τη συνέντευξη του Ισίδωρου Κούβελου στην «Π» όπου μεταξύ άλλων είχε μιλήσει για τη δημοπράτηση του Κολυμβητηρίου: Ο Ισίδωρος Κούβελος στην «Π»: «Επιρροή μου τα προβλήματα των αθλητών» ΒΙΝΤΕΟ

«Βρισκόμαστε πλέον σε μια καθοριστική καμπή: τα πράγματα προχωρούν, με σαφή βήματα και απτά αποτελέσματα, ώστε μια ιστορική εγκατάσταση να περάσει από τη στασιμότητα στην επανεκκίνηση και από την αναμονή στην υλοποίηση.

Πρώτον, έχει προεγκριθεί η οικοδομική άδεια από τον Δήμο Αθηναίων. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ορόσημο που επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες ωριμάζουν και ότι το έργο αποκτά την απαιτούμενη θεσμική βάση για να προχωρήσει με ταχύτητα και ασφάλεια.

Δεύτερον, συστάθηκε τριμελής Επιτροπή με τη συμμετοχή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ανάπλασης Δημοσίων Έργων και της Εθνικής Τράπεζας. Η Επιτροπή συνεδρίασε και ενέκρινε την προκήρυξη του Διαγωνισμού — ένα βήμα ουσίας και όχι συμβολισμού· το βήμα που σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε πλέον στη φάση των συγκεκριμένων ενεργειών και της προώθησης του έργου στην πράξη.

Πλέον ξεκινά η διαδικασία της δημοπράτησης: οι τρεις εταιρείες που έχουν επιλεγεί καλούνται να υποβάλουν εντός 20 ημερών τα απαιτούμενα τεύχη/δικαιολογητικά. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, δεν αποκλείεται οι εργασίες να ξεκινήσουν και εντός του Απριλίου!

Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών να επιστρέψει εκεί που ανήκει: ζωντανό, λειτουργικό, αντάξιο της ιστορίας του», τόνισε ο κ. Κούβελος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ της ΕΟΕ Πέτρος Συναδινός τόνισε: «Είναι ιστορική μέρα και πρέπει να είναι υπερήφανη η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η οποία όπως και στο κωπηλατοδρόμιο έπαιξε έναν καθοριστικό θεσμικό ρόλο γιατί όλες οι εγκρίσεις από το Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων και δύσκολων διαδικασιών. Ελπίζουμε να έχουμε μία ικανοποιητική προσφορά από τις τρεις εταιρείες και να επιλεγεί η καλύτερη ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα τα έργα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:03 Πάτρα: «100 χρόνια τρέλας» στο Θέατρο Μπάρρυ – Οι θρυλικές μορφές της πόλης ανεβαίνουν στη σκηνή
14:00 «Ημερολόγιο Κατοχής» του Δημητρίου Λάγαρη: Ενα ζωντανό ντοκουμέντο για την Πάτρα της Κατοχής
13:56 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Ο Μητσοτάκης να πει την αλήθεια για τις παρακολουθήσεις και να σεβαστεί τη Δικαιοσύνη»
13:53 Η Δίκαιη Μετάβαση αρχίζει να αποδίδει – Ενημερωτική ημερίδα της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. στη Μεγαλόπολη για επενδύσεις, διαθέσιμες εκτάσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
13:45 Κυβερνητική παρέμβαση για ανατιμήσεις: Τρίμηνο πλαφόν σε καύσιμα και βασικά προϊόντα
13:44 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 29χρονου που καταζητούνταν από την Κύπρο για βιασμό ανήλικης
13:44 Shell: Επικαλείται «ανωτέρα βία» στα συμβόλαια LNG από το Κατάρ
13:36 Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εγκληματικές δραστηριότητες – Προσαγωγές και σύλληψη Τούρκου με ερυθρά αγγελία
13:28 Γιώργος Μαρίνος: Ο άνθρωπος που άλλαξε την αθηναϊκή νύχτα και άφησε πίσω του μια ολόκληρη εποχή
13:24 Ερντογάν: Να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πριν «πυρπολήσει» την περιοχή
13:13 Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το bullying στην τάξη της καθηγήτριας – Έκκληση της οικογένειας να δοθεί στη δημοσιότητα
13:12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του – Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας
13:08 Πάτρα: Επίσκεψη του νέου προέδρου των συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων στη ΓΕΠΑΔ Δυτικής Ελλάδας
13:08 Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
13:08 Ιδέες διακόσμησης σαλονιού για έναν πιο ζεστό χώρο
13:00 Τα Καλάβρυτα γιορτάζουν τα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου: Επέτειος με αβέβαιο μέλλον
13:00 Μόνο με Έλληνες διαιτητές η προτελευταία αγωνιστική στη Super League
12:53 Ελληνόκτητο πλοίο ανάμεσα στα τρία που χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ
12:53 Υπόθεση Χρυσής Αυγής: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, ποιοι μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή
12:45 Η ιαπωνική 5λεπτη ρουτίνα που ενεργοποιεί τον κορμό και βάζει το σώμα σε κίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ