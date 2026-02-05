Ξεκινά η προετοιμασία για τη διοργάνωση του Welcome το UP, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Οκτωβρίου 2026

Η διοργάνωση του φετινού Φεστιβάλ αποτέλεσε το βασικό θέμα συζήτησης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Υλοποίησης για τη Διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την πόλη και την Περιφέρεια, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

05 Φεβ. 2026 15:40
Τον Οκτώβριο του 2026 το Πανεπιστήμιο Πατρών ανοίγει και πάλι την ακαδημαϊκή χρονιά με το «Welcome to UP», το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών, που θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 6 έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Για πέμπτη χρονιά φέτος, το «Welcome to UP» επανέρχεται ως μια καινοτόμα πρωτοβουλία για τα ελληνικά πανεπιστημιακά δεδομένα, αναδεικνύοντας έναν πρωτοποριακό τρόπο υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών δίνει έμφαση στη δημιουργία εμπειριών, στην καλλιέργεια της συλλογικότητας και στη σύνδεση της ακαδημαϊκής ζωής με την κοινωνία, ενισχύοντας τους δεσμούς με τις πόλεις όπου αναπτύσσεται το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Δυτικής Ελλάδας.

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδυάζει την επιστήμη, τον πολιτισμό, τη μουσική και τη δημιουργικότητα, το Φεστιβάλ συγκροτεί έναν πολυεπίπεδο θεσμό με επίκεντρο τον φοιτητή. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ανοιχτές δράσεις διαμορφώνουν ένα δυναμικό περιβάλλον, όπου η φοιτητική ζωή ξεκινά με ενθουσιασμό, συμμετοχή και σεβασμό στη γνώση.

Ο θεσμός έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για την πανεπιστημιακή κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα.

Το «Welcome to UP 2026» διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου, με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

 

 

