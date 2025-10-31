Ξεκινά κατεδάφιση 112 αυθαιρέτων και στην Αχαΐα – Μεγάλη εργολαβία για ολη τη Δυτική Ελλάδα

Μετά από χρόνια καθυστερήσεων, ενεργοποιείται εκ νέου ο μηχανισμός εφαρμογής τελεσίδικων αποφάσεων.

Ξεκινά κατεδάφιση 112 αυθαιρέτων και στην Αχαΐα - Μεγάλη εργολαβία για ολη τη Δυτική Ελλάδα
31 Οκτ. 2025 13:00
Pelop News

Μετά από αρκετά χρόνια αδράνειας, επανεκκινεί στη Δυτική Ελλάδα το πρόγραμμα κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, στο πλαίσιο της νέας υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή αποφάσεων κατεδάφισης που εκκρεμούσαν επί μακρόν. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με συνολικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε χθες και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εργολαβία κατεδάφισης που έχει προκηρυχθεί τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Ελλάδα, γεγονός που αποδίδεται στη συσσώρευση αποφάσεων κατεδάφισης που δεν είχαν ποτέ υλοποιηθεί, αλλά και στην πολιτική βούληση του υπουργείου Περιβάλλοντος να «ξεπαγώσει» ένα χρόνιο ζήτημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διοίκησης, ο κατάλογος των προς κατεδάφιση αυθαιρέτων περιλαμβάνει 112 κατασκευές σε ολόκληρη την περιφέρεια, με την πλειονότητα να εντοπίζεται στην Αχαΐα και ιδιαίτερα στον ευρύτερο Δήμο Πατρέων. Από τα παραλιακά Τσουκαλέικα, την Παραλία και τον Αγιο Βασίλειο, μέχρι τα Συχαινά, τα Ζαρουχλέικα ακόμα και στο κέντρο της Πάτρας, στην οδό Ερμού, ο κατάλογος περιλαμβάνει δεκάδες αυθαίρετα κάθε μορφής: από μικρές παράγκες και προσθήκες σε κατοικίες, έως αποθήκες, περιφράξεις και κτίσματα σε δημόσιους χώρους.

Δεν λείπουν, μάλιστα, και περιπτώσεις πιο «ιδιότυπες», όπως οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας στους πυλώνες φωτισμού του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί αυθαίρετες.

Πέραν της Πάτρας, εργασίες κατεδάφισης αναμένεται να γίνουν σε Αίγιο, Καλάβρυτα, Ερύμανθο, Αγρίνιο, Βαρθολομιό, Θέρμο, Μεσολόγγι, Πάλαιρο, Ακτιο, Γαστούνη και Ναυπακτία, καλύπτοντας έτσι ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι διττό: η κατεδάφιση των κτισμάτων και κατασκευών που έχουν χαρακτηριστεί οριστικά αυθαίρετα και η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης σε αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης αδρανών υλικών, με την ταυτόχρονη αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην αρχική του κατάσταση.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τα νεότερα αυθαίρετα, καθώς ο κανονισμός προβλέπει σειρά προτεραιότητας «με κριτήριο τη χρονική εγγύτητα της αυθαιρεσίας σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024». Ωστόσο, η σειρά εκτέλεσης ενδέχεται να μεταβληθεί, ανάλογα με τις καιρικές ή νομικές συνθήκες, αλλά και με ενδεχόμενες προσφυγές των ιδιοκτητών.

Η εργολαβία προβλέπει πλήρη κατεδάφιση κατασκευών κάθε είδους –μονώροφων ή πολυώροφων, από σκυρόδεμα, λιθοδομή ή σύνθετα υλικά– καθώς και καθαίρεση περιφράξεων, δαπέδων και βοηθητικών εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση, τα υπολείμματα θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται προς απόρριψη με κατάλληλα μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνουν λόγο στην «Π» για μια σημαντική επανεκκίνηση του μηχανισμού κατεδαφίσεων, που είχε σχεδόν αδρανήσει τα τελευταία χρόνια για πολλούς λόγους.
