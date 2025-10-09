Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών: Ξεκίνημα με… διακοπή στη δίκη για τον θάνατο της Δώρας

Μετά από τρεις αναβολές, η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας από την Ηλεία, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2020 λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού της, ξεκίνησε χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών, αλλά διεκόπη και ορίστηκε να συνεχιστεί στις 16 Οκτωβρίου.

Η διακοπή αποφασίστηκε καθώς δύο από τους συνηγόρους που μετέχουν στην υπόθεση δήλωσαν κώλυμα. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος της αναισθησιολόγου που κατηγορείται, αλλά και ο συνήγορος του συζύγου της εκλιπούσας, είχαν άλλες υποχρεώσεις σε παράλληλες δίκες. Η έδρα έκρινε ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία όλων, η διαδικασία έπρεπε να διακοπεί.

Η αδελφή της Δώρας, Κατερίνα, που βρέθηκε στο δικαστήριο μαζί με μέλη της οικογένειας, εξέφρασε την αγανάκτησή της για τη συνεχή καθυστέρηση: «Πέντε χρόνια περιμένουμε να ακουστεί η υπόθεση. Είναι η πέμπτη φορά που φεύγουμε χωρίς να ξεκινήσει κανονικά η δίκη. Ελπίζουμε ότι στις 16 Οκτωβρίου θα αρχίσει επιτέλους» ανέφερε.

Στο εδώλιο κάθονται μία αναισθησιολόγος και ένας νοσηλευτής, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η 27χρονη αφέθηκε χωρίς επαρκή παρακολούθηση μετά την καισαρική, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή επιπλοκή. «Μας είπαν μόνο ότι έπαθε ανακοπή, χωρίς εξηγήσεις» λέει η αδελφή της.

Η νεαρή μητέρα είχε προγραμματισμένη καισαρική στις 18 Μαΐου 2020 και έφερε στον κόσμο ένα υγιές μωρό. Λίγο αργότερα υπέστη εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου, που προκάλεσε καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», κατέληξε στις 6 Ιουνίου.

Το κατηγορητήριο αποδίδει τον θάνατό της σε «αμελείς πράξεις και παραλείψεις» τόσο της αναισθησιολόγου όσο και του νοσηλευτή, οι οποίοι φέρονται ότι δεν επέβλεψαν επαρκώς την ανάνηψη και την κατάσταση της λεχώνας. Η πλευρά των κατηγορουμένων αναμένεται να υποστηρίξει ότι τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η υπόθεση έχει συγκινήσει έντονα την τοπική κοινωνία και προκαλεί ενδιαφέρον στον ιατρικό κόσμο, καθώς εγείρει ερωτήματα για την επάρκεια των διαδικασιών ασφάλειας σε μαιευτικές επεμβάσεις. Η επόμενη δικάσιμος θα είναι καθοριστική για να ξεκινήσει επιτέλους η αποδεικτική διαδικασία και να αποδοθούν ευθύνες, όπως ζητά η οικογένεια εδώ και πέντε χρόνια.

