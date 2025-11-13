Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών – Πότε λήγει η προθεσμία

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών, δίνοντας προθεσμία έως τις 18 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 για την υποβολή αιτήσεων. Η ρύθμιση αφορά φοιτητές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές ή εξαιρετικές περιστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 79 του νόμου 4692/2020 και τη σχετική υπουργική απόφαση.

Οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής https://transfer.it.minedu.gov.gr (ενότητα Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές), ή μέσω του υπερσυνδέσμου που βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τα προσωπικά διαπιστευτήρια (username και password) που χρησιμοποιούνται για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της υποδομής ΕΔΥΤΕ, όπως η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ο Εύδοξος.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους ζητούν κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου είναι ήδη διαθέσιμες οι αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που καθορίζουν τις «ιδιαίτερα σοβαρές» και «τεκμηριωμένα εξαιρετικές» περιπτώσεις.

