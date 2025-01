Απελευθερώθηκαν οι τρεις πρώτοι όμηροι της Χαμάς – Τρεις γυναίκες ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ελεύθερες αφέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (19/1) οι τρεις πρώτες όμηροι της Χαμάς και τις παρέλαβε ασθενοφόρο του Ερυθρού Σταυρού.

Ελικόπτερα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας βρισκόταν στο σημείο για τις τρεις Ισραηλινές, ώστε να τις μεταφέρουν σε νοσοκομεία.

🔴 IDF helicopters, adapted for the reception of the Israeli hostages, prepare to evacuate Romi Gonen, Doron Steinbrecher, & Emily Damari when they arrive from the Red Cross pic.twitter.com/H9gxl0W25b

Νωρίτερα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι το Ισραήλ έχει στα χέρια του τον κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση στη Γάζα και οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα.

«Τα ονόματα των τριών ανθρώπων που θα αφεθούν ελεύθεροι δόθηκαν σήμερα» στις ισραηλινές αρχές, δήλωσε το στέλεχος της Χαμάς, ενώ τόνισε ότι «περιπλοκές στο πεδίο» καθυστέρησαν την ανακοίνωση των ονομάτων, και πως «η ανταλλαγή (ομήρων/ κρατουμένων) θα πραγματοποιηθεί όπως είναι προγραμματισμένο».

Red Cross vehicles make their way to the meeting point in Gaza where they will pick up the three female hostages. pic.twitter.com/eWpUaHI7t0

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) January 19, 2025