Ξενικά η πλατφόρμα για μείωση ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες – Όλες οι προϋποθέσεις για το 2026

Έκπτωση έως 20% στον φόρο για σπίτια με αξία έως 500.000 ευρώ – Τι ισχύει για μεγαλύτερα ακίνητα, ποια η διαδικασία και οι προθεσμίες

14 Ιαν. 2026 20:51
Από σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών, για το έτος 2026. Με την Απόφαση (Α. 1005/2026) του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι νέες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της έκπτωσης σε κατοικίες φυσικών προσώπων που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών.

Η ρύθμιση αφορά ακίνητα που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα και έρχεται να ενισχύσει το κίνητρο ασφάλισης της ιδιωτικής περιουσίας, σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Νέα βάση υπολογισμού: 900 ευρώ/τ.μ. η αξία ανακατασκευής

Για το 2026, η αξία ανακατασκευής ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα, για τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, δίνεται πλέον η δυνατότητα προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΚ), διευκολύνοντας τις διαδικασίες για τους δικαιούχους.

Ποιοι δικαιούνται τη μείωση και πόση είναι

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται ως εξής:

  • Μείωση 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, εφόσον είναι ασφαλισμένες για ένα πλήρες έτος έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

  • Μείωση 10% για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ, υπό τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

  • Αναλογική μείωση σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης διάρκειας του ενός έτους, με ελάχιστη διάρκεια τους τρεις μήνες.

Σημειώνεται ότι η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά, ανάλογα με το διάστημα που το ακίνητο ήταν ασφαλισμένο εντός του έτους.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Η χορήγηση της μείωσης ΕΝΦΙΑ γίνεται μέσα από συγκεκριμένα στάδια:

  1. Αποστολή στοιχείων από τις ασφαλιστικές
    Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αποστείλει στην ΑΑΔΕ έως τις 10 Ιανουαρίου τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών που κάλυπταν τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και ήταν σε ισχύ εντός του 2025.

  2. Υποβολή αιτήσεων από τους φορολογούμενους
    Οι ιδιοκτήτες υποβάλλουν αιτήσεις, καθώς και τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις, έως τις 16 Φεβρουαρίου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή:
    Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών

  3. Επιβεβαίωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες
    Οι ασφαλιστικές επιβεβαιώνουν τα στοιχεία έως τις 28 Φεβρουαρίου.

  4. Έλεγχος και εκκαθάριση από την ΑΑΔΕ
    Η ΑΑΔΕ επαληθεύει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και η μείωση χορηγείται στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά: στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες 07:00 – 20:00

  • Ψηφιακά: μέσω my1521 (24/7), επιλέγοντας:
    Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου > Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές Παροχές, Δωρεές μέσω myPROPERTY > Αιτήσεις μέσω myPROPERTY > Αίτηση Χορήγησης Μείωσης ΕΝΦΙΑ Ασφαλισμένων Κατοικιών

