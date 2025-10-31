Ξεσηκωμός στην Ερύμανθο για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας

Με ομόφωνο ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ερυμάνθου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να κλείσουν ή να συγχωνεύσουν καταστήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας — μεταξύ αυτών και το κατάστημα της Χαλανδρίτσας, το μοναδικό που λειτουργεί στον Δήμο Ερυμάνθου.

Στη 18η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι έκαναν λόγο για «καίριο πλήγμα» στις τοπικές κοινωνίες και «απαράδεκτη απόφαση που οδηγεί στην απομόνωση της υπαίθρου».

«Η Χαλανδρίτσα δεν είναι απλώς μια κοινότητα, είναι η καρδιά του Δήμου»

Όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα, η Χαλανδρίτσα αποτελεί τη διοικητική και εμπορική έδρα του Δήμου Ερυμάνθου, εξυπηρετώντας καθημερινά δεκάδες επαγγελματίες, αγρότες και ηλικιωμένους από την ευρύτερη περιοχή.

Το κατάστημα των ΕΛΤΑ, που λειτουργεί επί δεκαετίες, έχει καταστεί σημείο αναφοράς και εξυπηρέτησης για χιλιάδες κατοίκους. Το κλείσιμό του, τονίζεται, «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή διοικητική πράξη», καθώς «συνιστά ένα ακόμη βήμα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών και περαιτέρω απομόνωσης της ορεινής και ημιορεινής υπαίθρου».

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Δήμος Ερυμάνθου θα είναι ο μοναδικός στην Π.Ε. Αχαΐας χωρίς κανένα κατάστημα ΕΛΤΑ, γεγονός που «πλήττει τη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας και ενισχύει τη δημογραφική αποδυνάμωση του τόπου».

Αίτημα ανάκλησης και κάλεσμα στην κυβέρνηση

Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο του ταχυδρομικού καταστήματος και καλεί τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να λάβει σοβαρά υπόψη το αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, ζητά τη συμπαράσταση της κυβέρνησης και όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος, το οποίο, όπως αναφέρεται, «παρέχει υπηρεσίες υψηλής κοινωνικής σημασίας σε μία ορεινή περιοχή που ήδη στερείται βασικών υποδομών».

Κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας

Ο Δήμος Ερυμάνθου δηλώνει ότι θα συνεχίσει «με κάθε θεσμικό και ειρηνικό μέσο» τον αγώνα για τη διατήρηση του καταστήματος ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας, σε συνεργασία με κατοίκους, συλλόγους και την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί:

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 10:30 π.μ. στο ταχυδρομείο και στις 11:00 π.μ. στον κεντρικό κόμβο της Χαλανδρίτσας, με κάλεσμα του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ., έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα και στα κεντρικά ΕΛΤΑ της Πάτρας.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση του αιτήματός μας», καταλήγει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ερυμάνθου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



