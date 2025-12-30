Ξεσηκώνονται οι στρατιωτικές ενώσεις: Ζητούν αναθεώρηση του σχεδίου, προειδοποιούν για αναταράξεις

Κοινό μέτωπο κατά του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» έχουν συστήσει οι Ενώσεις Στρατιωτικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Αργολίδας.

Οι παραπάνω Ενώσεις εκπροσωπώντας τα στελέχη κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας) και κάθε προέλευσης (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ) που υπηρετούν στις Μονάδες αυτών των Ενοτήτων, εκφράζουν από κοινού τον εντονότατο προβληματισμό και την ανησυχία τους τόσο για τη διαχείριση της διαδικασίας από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, όσο κυρίως για τις επερχόμενες αλλαγές.

Μάλιστα με κοινή τους επιστολή προς όλους τους βουλευτές ζητούν την παρέμβασή τους εξηγώντας τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου για τα οποία εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους.

Ειδικότερα αναδεικνύουν τα εξής:

α) Δεν έχει προηγηθεί μέχρι το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης ο απαραίτητος για ένα τόσο μεγάλο νομοθέτημα διάλογος με τους θεσμικούς φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα όσες και όσους επηρεάζονται από τις προβλέψεις του.

β) Παρά τη δέσμευση στη σελίδα της δημόσιας διαβούλευσης, οι υποβληθείσες παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης στην πράξη δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

γ) Οι προτεινόμενες αλλαγές παραβιάζουν τη συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου και της προηγούμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, διότι ανατρέπουν αιφνιδιαστικά και αναδρομικά (με ισχύ έως 34 έτη πριν !) το καθεστώς βαθμολογικής εξέλιξης της πλειονότητας των στελεχών κάθε προέλευσης.

δ) Δεν προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου ουσιώδεις μεταβατικές διατάξεις, ενώ αυτές που υπάρχουν είναι μόνο κατ’ όνομα «μεταβατικές».

ε) Παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης, διότι στελέχη με ίδια προσόντα και χρόνια υπηρεσίας δεν θα έχουν πλέον την ίδια εξέλιξη.

στ) Σε περισσότερα από τριάντα (30) άρθρα του Σχεδίου Νόμου κρίσιμα θέματα δεν αποσαφηνίζονται πλήρως, όπως θα ανέμενε κανείς από ένα καίριο νομοθέτημα με ακλόνητη νομική ισχύ.

ζ) Ο χρόνος παραμονής των στελεχών σε κάθε βαθμό, προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο, αυξάνεται σημαντικά.

η) Η διακοπή της πρόβλεψης προαγωγής των Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αποτελεί στην πράξη υποβάθμιση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών, κάτι όμως που έρχεται σε αντίφαση με τη θεωρητική αναγνώριση αυτών των Σχολών ως Ανώτατες (ΑΣΜΥ).

θ) Ο επανακαθορισμός της Ιεραρχικής Πυραμίδας περιλαμβάνεται στους θεμελιώδεις στόχους του Νομοσχεδίου.

Καταλήγοντας οι εκπρόσωποι των Ενώσεων ζητούν: «Την άμεση αναθεώρηση ή και απόσυρση των διατάξεων που προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στα στελέχη και κατ’ επέκταση στην εύρυθμη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση δε που η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ επιμείνει στις μεταβολές ως έχουν, αυτές δεν δύνανται να εφαρμοστούν στα στελέχη που ήδη βρίσκονται στις τάξεις των ΕΔ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



