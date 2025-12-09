«Ράμπο» της ΑΑΔΕ ξεσκονίζουν περιουσιακά στοιχεία εφοριακών μετά από επώνυμες καταγγελίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα εκτεταμένο κύμα ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά τις επώνυμες καταγγελίες που κατατέθηκαν για υπαλλήλους της. Η ΑΑΔΕ έχει αναθέσει στους οικονομικούς επιθεωρητές την εξέταση πλήρους φακέλου περιουσιακής κατάστασης των εργαζομένων που κατονομάζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας.

Ο έλεγχος ξεκινά από μηδενική βάση για κάθε ελεγχόμενο και αφορά μισθούς, καταθέσεις, τραπεζικές κινήσεις, αγορές ακινήτων και κάθε άλλη μεταβολή που απαιτεί τεκμηρίωση ως προς την προέλευσή της.

Στο πεδίο του ελέγχου εντάσσονται όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων συζύγων και ανήλικων τέκνων, είτε πρόκειται για εν ενεργεία υπαλλήλους είτε για συνταξιούχους. Οι επιθεωρητές καλούνται να συγκεντρώσουν και να διασταυρώσουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα από φορολογικές δηλώσεις, τράπεζες, παρόχους υπηρεσιών και ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα έσοδα καταγράφονται αναλυτικά, από μισθούς και επιδόματα έως έσοδα από μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, χρηματικά κέρδη, δωρεές, κληρονομιές ή δάνεια. Καταθέσεις που μπορούν να αποδειχθούν ως νόμιμες αναγνωρίζονται ως εισόδημα, ακόμη και αν δεν είχαν δηλωθεί σε προηγούμενα έτη.

Αντίστοιχα, εξετάζεται κάθε πραγματική δαπάνη που βαρύνει τον ελεγχόμενο. Το εύρος των εξόδων περιλαμβάνει λογαριασμούς κοινής ωφελείας, τηλεπικοινωνίες, δίδακτρα, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, πληρωμές μέσω καρτών, αποπληρωμές δανείων και συνολικό κόστος διαβίωσης. Για τη συλλογή των σχετικών στοιχείων, η ΑΑΔΕ μπορεί να απευθύνεται σε οποιονδήποτε φορέα κρίνει αναγκαίο.

Ειδικό ενδιαφέρον δίνεται σε επιχειρήσεις συζύγων που παρουσιάζουν ζημιές επί σειρά ετών. Στους ελέγχους περιλαμβάνεται η προέλευση των κεφαλαίων με τα οποία καλύπτονται οι ζημιές, καθώς και οι κινήσεις προς προμηθευτές ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει νόμιμη πηγή χρηματοδότησης.

Στο μικροσκόπιο τίθενται όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για αγορές ακινήτων λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό τίμημα, το οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί αν τα ευρήματα δείχνουν υψηλότερο ποσό από αυτό που αναγράφεται στα συμβόλαια.

Σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικής θυρίδας, ζητείται η συναίνεση του ελεγχόμενου για άνοιγμα και καταγραφή του περιεχομένου. Αν δεν δοθεί συγκατάθεση, η διαδικασία συνεχίζεται με αίτημα προς τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η διαδικασία ξεκινά με επίσημη επιστολή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας ζητείται η συμπλήρωση αναλυτικής δήλωσης οικογενειακής περιουσιακής κατάστασης. Στη συνέχεια ενεργοποιείται ένα ευρύ δίκτυο ψηφιακών ελέγχων, το οποίο περιλαμβάνει καταγραφή κινήσεων λογαριασμών, συναλλαγές σε επενδυτικά προϊόντα, αγορές πολύτιμων μετάλλων, δεδομένα από τη Διεθνή Ανταλλαγή Πληροφοριών και στοιχεία ασφαλιστικών προϊόντων.

Για πρώτη φορά εντάσσονται στους ελέγχους και τα ψηφιακά πορτοφόλια, με κάθε ασυνήθιστη ή ανώνυμη κατάθεση να εξετάζεται ενδελεχώς.

Όταν γίνεται επίκληση δωρεάς, γονικής παροχής ή δανείου ως αιτιολόγηση για συγκεκριμένη περιουσιακή μεταβολή, η ΑΑΔΕ απαιτεί πλήρη σειρά αποδεικτικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής δυνατότητας του δωρητή ή δανειστή. Καμία μεταφορά χρημάτων δεν γίνεται δεκτή χωρίς επίσημη και επαληθεύσιμη τεκμηρίωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



