Ξέσπασε η αδελφή της Μυρτώς: «Το πρόβλημα είναι το πώς ντυνόταν και αν είχε χείλια ή ότι κάποιοι την παράτησαν και πέθανε;»

Έντονη παρέμβαση πραγματοποίησε η αδελφή της αδικοχαμένης Μυρτώς από την Κεφαλονιά, ζητώντας να σταματήσουν τα αρνητικά και προσβλητικά σχόλια στα social media για την εμφάνιση της 19χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», απηύθυνε έκκληση για σεβασμό στη μνήμη της νεαρής κοπέλας, τονίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να επικεντρώνεται σε επιφανειακά στοιχεία, αλλά στην ουσία της τραγικής υπόθεσης.

«Χάθηκε ένας άνθρωπος – όχι πεδίο για σχόλια»

Η ίδια υπογράμμισε πως το βασικό ζήτημα είναι ότι «χάθηκε ένας άνθρωπος, μια ψυχή 19 χρόνων», επισημαίνοντας ότι η οικογένεια βιώνει συνεχή ψυχολογική πίεση από τα σχόλια που διακινούνται στο διαδίκτυο.

Όπως ανέφερε, θεωρεί αδιανόητο να σχολιάζεται η εμφάνιση της Μυρτώς αντί να επικεντρώνεται η συζήτηση στις συνθήκες και τις ευθύνες γύρω από τον θάνατό της.

Κριτική στα social media

Η αδελφή της 19χρονης άσκησε δριμεία κριτική σε όσους, όπως είπε, χρησιμοποιούν τα social media για να κάνουν προσβλητικά σχόλια με στόχο τα likes και την προβολή, τονίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές προσβάλλουν τη μνήμη της νεαρής κοπέλας και τον πόνο της οικογένειας.

«Να αποδοθεί δικαιοσύνη»

Λίγη ώρα αργότερα, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, επανέλαβε το αίτημά της να αποδοθεί δικαιοσύνη, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι για τον θάνατο της Μυρτώς.

«Οι φταίχτες να πληρώσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά, επιμένοντας πως η υπόθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και σεβασμό, μακριά από τοξικά σχόλια και διαδικτυακή στοχοποίηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



