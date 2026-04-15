Ξέσπασε πυρκαγιά και λαμπάδιασαν στην Κυψέλη τρία ΙΧ

Στην Κυψέλη φωτιά ξέσπασε σήμερα (15/04/2026) στην οδό Μεγίστης, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα βανάκι, το οποίο ήταν παρκαρισμένο στον δρόμο και τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Μάλιστα επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά ακόμη ένα αυτοκίνητο, καθώς και ένα μηχανάκι που βρίσκονταν σταθμευμένα στο σημείο.

Ευτυχώς άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που έσπευσαν στην περιοχή για να σβήσουν τη φωτιά και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

