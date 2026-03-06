Ξηλώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στα Δωδεκάνησα, 5 συλλήψεις, δικογραφία για 16 άτομα συνολικά

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2026 στην Κω πέντε άτομα, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εντάσσονται συνολικά 16 πρόσωπα (οι 5 συλληφθέντες και 11 ακόμη ταυτοποιημένοι). Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία και συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριών, δεδομένων και ανακριτικών ενεργειών, με αποτέλεσμα να εξακριβωθεί η δράση εγκληματικής ομάδας τουλάχιστον από τον Αύγουστο 2025.

Τα τέσσερα από τα συλληφθέντα άτομα αποτελούσαν τον πυρήνα της οργάνωσης, με σαφώς κατανεμημένους ρόλους και κοινό σχέδιο δράσης. Συστηματικά προμήθευαν, απέκρυπταν και διέθεταν κοκαΐνη και κάνναβη σε σταθερό πελατολόγιο, κυρίως στα νησιά της Κω και της Καλύμνου. Έχουν εξακριβωθεί τουλάχιστον 151 πράξεις διακίνησης.

Οι δράστες προμηθεύονταν τις ουσίες από εξωτερικούς προμηθευτές, τις αποθήκευαν σε απόκρυφους χώρους γνωστούς μόνο σε καθέναν ξεχωριστά και προχωρούσαν σε διανομή ανάλογα με τη ζήτηση. Χρησιμοποιούσαν μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως συναντήσεις σε ελεγχόμενους χώρους και κωδικοποιημένη γλώσσα για ποσότητες και είδη ναρκωτικών.

Ο πέμπτος συλληφθείς εμπλέκεται ξεχωριστά στην προμήθεια και διακίνηση ναρκωτικών, χωρίς να εντάσσεται στην κύρια οργάνωση. Δεν προέκυψε εμπλοκή αστυνομικών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων.

Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες σε σπίτια, καταστήματα και οχήματα:

9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Ένα δενδρύλλιο κάνναβης

Ζυγαριά ακριβείας

Πιστόλι

Ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρική συνταγή

Μεταλλικοί τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης

Χρηματικό ποσό 3.550 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



